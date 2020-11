Elezioni Usa diretta live in tv sui canali Rai: la programmazione

Biden o Trump? L’America attende di conoscere il verdetto e il risultato delle elezioni Usa interesserà ovviamente, il mondo intero. Anche in occasione delle elezioni Usa 2020, la tv italiana è in prima linea con speciali in diretta e approfondimenti dagli Stati Uniti per le ultime notizie sul voto. Già nelle ore passate i riflettori si sono accesi sulle elezioni Usa con diversi programmi che hanno dato gli ultimi aggiornamenti dagli States, ma maratona tv vera e propria inizierà oggi martedì 3 novembre 2020, quando negli Stati Uniti le urne staranno per chiudersi. E sarà quindi possibile seguire in diretta live in tv, tutto quello che riguarda le elezioni Usa. Vediamo nel dettaglio come cambia la programmazione di oggi.

ELEZIONI USA DIRETTA LIVE IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI RAI

LA NOTTE DI RAI 1 CON LO SPECIALE PORTA A PORTA-Dalle 23.30 e per tutta la notte Rai1, in diretta dallo Studio 5 di via Teulada, ospiterà un lungo “Speciale Porta a porta”, a cura di Rai1 e Tg1, con Bruno Vespa e con la partecipazione di Monica Maggioni.



LE ELEZIONI AMERICANE SU RAI 3-La sfida, che decreterà il 46° Presidente degli Stati Uniti, verrà seguita dal Tg3 che dedicherà alle elezioni uno Speciale in onda nella notte tra il 3 e il 4 novembre a partire dalla mezzanotte, condotto da Giovanna Botteri con la partecipazione di Lucia Annunziata.



INFORMAZIONI IN DIRETTA ANCHE SU RAI NEWS-Lunga diretta anche su RaiNews24 dalle 23.00 con collegamenti dagli Stati Uniti, approfondimenti, analisi e il racconto degli inviati della CNN.

ELEZIONI USA DIRETTA LIVE IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DEL 4 NOVEMBRE



Mercoledì 4 novembre, subito dopo le dirette su Rai1, Rai3 e RaiNews24, continuerà l’ideale staffetta tra le reti tv: su Rai1 alle 6.45 una puntata monografica di UnoMattina dedicata al voto e alle ripercussioni sulla politica italiana e sullo scacchiere internazionale. Alle 10.00 su Rai2 Speciale Tg2 Italia, mentre alle 12.25 Rai3 ospiterà l’approfondimento di Fuori Tg.

Alle 15.00 il racconto e l’analisi del voto tornano su Rai1 per uno Speciale Tg1. In studio: Francesco Giorgino, la corrispondente della Rai Giovanna Botteri e il direttore dell’Ispi Paolo Magri. In collegamento: gli inviati a New York, Washington e Wilmington, il feudo di Biden nel Delaware. Su Rai 1 cambia quindi la programmazione e Oggi è un altro giorno andrà in onda dalle 14 alle 15. Intorno alle 16 torna in ogni caso, Il Paradiso delle signore.

A seguire, le elezioni Usa saranno al centro di uno speciale del Tg2 dalle 17 alle 19 su Rai2. E sempre su Rai2 anche il Tg2 Post (ore 21.00) dedicherà la puntata del 4 novembre alla sfida Trump-Biden.



La giornata di mercoledì, quella in cui a tutto il mondo sarà noto il nuovo Presidente, si concluderà con Tg3 Linea Notte, a mezzanotte su Rai3. E ovviamente su Rai 1 spazio a Porta a Porta con Bruno Vespa e i suoi ospiti che avranno modo di commentare il risultato dalle urne.