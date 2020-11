Guenda Goria è tornata con Telemaco? “Sempre piaciuti gli uomini più grandi” (Foto)

Guenda Goria è l’ultima uscita dalla casa del GF Vip, confida che si sta riprendendo ma a sorpresa anche che sta risentendo Telemaco, il suo ex fidanzato (foto). La loro storia è saltata fuori durante il reality, un amore iniziato da poco ma terminato subito dopo l’uscita di Guenda. La Goria ripete che è stata lei a lasciarlo, altri dicono sia il contrario ma nello studio di Verissimo rivela che adesso che si sono entrambi calmati forse potrebbero tornare insieme. “Ho capito che anche lui ha vissuto di tutto perché hanno scritto qualsiasi cosa”. Guenda Goria conferma ciò che pensano tutti, che negli uomini ha sempre cercato la figura paterna, ripete che le sono sempre piaciuti gli uomini più grandi, sempre di una ventina di anni più grandi di lei. L’esigenza di cercare protezione, conforto, la paternità. Forse solo oggi ha capito di avere sempre sbagliato perché quello che ha cercato in altri deve trovarlo in se stessa.

GUENDA GORIA: E’ STATO SUO PADRE A STARLA ACCANTO DOPO IL GF VIP

E’ Amedeo Goria, il papà, che l’ha accolta a braccia aperta dopo l’uscita dalla casa, l’ha coccolata e confortata, nonostante le tante cose rivelate in casa.

Ammette che il termine bipolare con lei non sia poi così sbagliato, lo dice sorridendo e ovviamente riferendosi al fatto che a volte il papà non la comprende, perché è un uomo, perché lei ha un carattere difficile, perché non è stato sempre presente come padre. A lui rimprovera di avere delegato tutto a Maria Teresa Ruta ma ci sembra che anche alla madre Guenda rimproveri un bel po’ di cose, prima tra tutte quella di avere lasciato lei e il fratello da soli per convivere con il suo nuovo compagno. Magari il Grande Fratello Vip è servito davvero a Guenda per fare luce tra le sue ombre.