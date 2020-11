E’ sempre mezzogiorno: Gigi D’Alessio racconta cosa mangia e The Voice Senior (Foto)

Prima ricetta di E’ sempre mezzogiorno oggi con Gigi D’Alessio in collegamento e si parte subito con la canzone preferita di Antonella Clerici: “Non dirgli mai” (Foto). Gigi è a casa di Andrea Pennino, stanno lavorando, e passa dalla musica alle ricette, sceglie la ciambella romagnola di zia Cri e inizia a raccontare la sua dieta. Preferisce il salato al dolce ma ammette che davanti a una sfogliatella o un babà non resiste. “Faccio colazione abbastanza light perché io sono uno molto metodico, quindi un caffè e poi a pranzo la pasta e un secondo e la sera ceno”. E’ bravo in cucina Gigi D’Alessio che sottolinea sia un’arte. Poca soddisfazione sulla sua dieta e ciò che cucina ma quando passa alle anticipazioni di The Voice Senior si illumina. “E’ un programma nuovo a tutti gli effetti con persone che hanno una storia un vissuto e grandi capacità ma soprattutto tanta vita da raccontarci e in un momento come questo stiamo facendo qualcosa di bello per le fasce più deboli che stanno soffrendo e che devono restare più riservate”.

GIGI D’ALESSIO: “QUESTA EDIZIONE DI THE VOICE HA QUALCOSA DI SPECIALE”

D’Alessio e Antonella Clerici ovviamente hanno già ascoltato le audizioni e Gigi racconta: “Ci sono anche persone che hanno fatto tanta gavetta ma non si sono mai aperte le porte giuste o non hanno potuto continuare per problemi familiari o di salute a fare musica”.