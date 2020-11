Domenica IN anticipazioni e ospiti 22 novembre 2020: speciale Ballando

Continuano a brillare gli ascolti di Domenica In e il compito di Mara è sempre più importante: fare compagnia a tutti gli italiani alla domenica pomeriggio in questa fase ancora così complicata per tutti noi. Dopo la puntata della passata settimana ricca di emozioni e con una bellissima intervista a Tiziano Ferro, Mara torna domani con un nuovo appuntamento! L’undicesima puntata di Domenica In, in onda domenica 22 novembre, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. Sarà una puntata all’insegna di Ballando con le stelle. Questa sera vedremo la finalissima del programma di Rai 1 e domani, ci sarà molto di cui parlare! Ma vediamo le anticipazioni e i nomi di tutti gli ospiti che saranno protagonisti della puntata di domani di Domenica IN.

DOMENICA IN OSPITI E ANTICIPAZIONI DEL 22 NOVEMBRE 2020



La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato alla finalissima di Ballando con le stelle, in collegamento i cinque giudici del programma: il Presidente della Giuria Carolyn Smith, che tra l’altro sarà anche la ballerina per una notte della finale; e poi ancora con Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Presente anche il vincitore o la vincitrice della 15^ edizione di Ballando con le stelle ed alcuni protagonisti di questa edizione come Alessandra Mussolini, Costantino Della Gherardesca ed altri che si collegheranno a sorpresa nel corso della diretta.

Lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica, vedrà ospiti il Prof. Matteo Bassetti, infettivologo e autore del libro Una lezione da non dimenticare si collegherà da Genova per fare il punto sulla situazione in Italia in merito ai contagi da Coronavirus, in studio anche il giornalista Bruno Vespa.



Tanto spettacolo e intrattenimento nella puntata di Domenica In di domani. L’attrice Elena Sofia Ricci, sarà in studio per presentare la nuova fiction di Rai1 dal titolo Rita Levi Montalcini;

Ricky, Gianmarco e Maria Sole Tognazzi saranno in collegamento per ricordare il loro papà Ugo Tognazzi al quale hanno dedicato un bellissimo libro dal titolo UGO: la vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio edito da Rai Libri.



Per la musica, interverrà in studio il cantautore Fabrizio Moro che ha appena pubblicato un nuovo album dal titolo Canzoni d’Amore Nascoste e con la sua chitarra si esibirà in un medley dei suoi successi.



Tutto questo e molto altro nella puntata di Domenica IN di domani 22 novembre 2020 come sempre alle 14 su Rai 1.