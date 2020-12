Mattino 5 oggi l’ultima puntata del 2020 ma poi si torna in anticipo

Ultima puntata del 2020 di Mattino 5, un’annata complicatissima come la stessa Federica Panicucci ha ricordato. Oggi lei e Francesco Vecchi salutano il pubblico di Canale 5 con l’ultima puntata del programma che in questi mesi ha conquistato una fetta notevole di pubblico, arrivando a dominare la fascia mattutina. Complice anche il lockdown dei mesi passati, Mattino 5 ha incassato ( come anche altri programmi in onda in quei tragici mesi), ascolti da record. Tornato a settembre con la coppia formata da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, si è imposto giorno per giorno diventando anche uno dei programmi più visti del mattino, battendo spesso la concorrenza, cosa che fino a qualche anno fa era praticamente impossibile.

E invece, complici anche i deludenti ascolti di UnoMattina, Storie Italiane di Eleonora Daniele ha avuto un leggero calo del quale hanno subito approfittato i due conduttori Mediaset che volano con il loro Mattino 5.

Oggi Federica Panicucci tra l’altro ha annunciato anche una novità. Mattino 5 si ferma per le feste ma torna in anticipo. Si andrà in onda infatti dal 4 gennaio 2021 e, come ha spiegato la conduttrice dallo studio di Cologno Monzese oggi, Mattino 5 ci terrà compagnia anche nel giorno della Befana. Mediaset si adegua anche a quelle che sono le decisioni prese dalla Rai che continua con la programmazione classica nel suo day time. E per non perdere ascolti strada facendo, cambia le carte in tavola. Stesso destino potrebbe toccare anche a Pomeriggio 5, ce lo dirà di certo oggi Barbara d’Urso, con i saluti al suo pubblico ( anche se ricordiamo che domenica sera ci sarà un’altra puntata di Live-Non è la d’Urso).

MATTINO 5 TORNA IL 4 GENNAIO 2021 E VA IN ONDA ANCHE PER L’EPIFANIA

L’annuncio di Federica Panicucci:

Ultima puntata dell’anno di questo 2020 di Mattino 5 per poi tornare a gennaio, vi dico che anticiperemo rispetto al previsto, torniamo insieme il 4 gennaio e andremo in onda anche alla Befana.

Appuntamento quindi al 4 gennaio 2021.