Il salone delle meraviglie: arrivano le nuove puntate con Federico Fashion Style

Ormai è ufficiale: l’amatissimo Federico Fashion Style sta tornando in tv con delle nuovissime puntate de Il Salone delle meraviglie. Il programma con il parrucchiere più amato d’Italia dai personaggi del mondo dello spettacolo tornerà in chiaro in televisione il prossimo anno, come sempre su Real Time. Dopo il grande successo delle precedenti stagioni, Federico Fashion Style terrà compagnia ai telespettatori a partire da martedì 5 gennaio 2021. La messa in onda è prevista per la seconda serata, dunque per le ore 22.40. Ma c’è comunque un modo per vedere in anteprima assoluta le nuove puntate de Il salone delle meraviglie. Scopriamone subito di più.

Dove vedere subito le nuove puntate de Il salone delle meraviglie con Federico Fashion Style

Se siete dei fan di Federico Fashion Style e proprio non riuscite ad aspettare il 5 gennaio del nuovo anno, potete vedere immediatamente le nuove puntate del suo Il salone delle meraviglie. E’ molto semplice. Basta registrarsi su DPlay in qualsiasi momento per guardare in esclusiva la nuova stagione del programma tv del noto parrucchiere dei vip. Ovviamente in questa maniera si potrà guardare Il salone delle meraviglie nel momento della giornata che più si preferisce e questo aspetto è sicuramente molto comodo, soprattutto per chi lavora o affronta giorni ricchi di impegni.

Federico Fashion Style, che cosa vedremo nella nuova stagione de Il Salone delle meraviglie?

Nei nuovi episodi de Il salone delle meraviglie rivedremo l’amatissimo Federico Fashion Style nel suo sfavillante mondo. Il parrucchiere sarà ovviamente alle prese con nuovi look e fantastiche acconciature. Federico aprirà le porte del suo salone di bellezza a tutti i suoi fan. Oltre a vedere tagli pazzeschi, colori perfetti e trattamenti al top, conosceremo anche alcune storie delle clienti di Federico Fashion Style che si racconteranno ai microfoni de Il salone delle meraviglie.

Non ci resta che attendere il 5 gennaio per guardarlo su Real Time oppure registrarci immediatamente su Dplay Plus per vedere subito i nuovi fantastici episodi de Il salone delle meraviglie.