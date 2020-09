Federico Fashion Style guarito dal covid 19: “Sono uscito dal tunnel”

Finalmente una buona notizia per Federico Lauri e per tutte le sue clienti che non vedevano l’ora di poter tornare ad affidarsi alle sue mani. Il noto parrucchiere dei vip, e non solo, è guarito. Ha terminato anche lui la battaglia contro il covid 19 dopo oltre 20 giorni di quarantena forzata in casa. Per Federico Fashion Style sono arrivati i due tamponi negativi che significano che potrà riprendere in mano la sua vita. Non del tutto al momento, visto che in casa insieme a lui ci sono anche la sua compagna e la sua bambina che sono risultate positive al covid 19 dopo. Ma pian piano, si tornerà alla normalità e anche al lavoro di tutti i giorni!

Ha voluto condividere con tutte le persone che lo seguono la notizia, Federico Fashion Style pubblicando proprio il referto arrivato dalla Asl.

FEDERICO FASHION STYLE GUARISCE DAL COVID 19: L’ANNUNCIO SOCIAL

Le parole di Federico sui social:

Voglio pubblicamente condividere con voi questa gioia….sono molto felice di essere uscito da questo tunnel scuro.. da questa esperienza ho capirò molte cose ad esempio i veri valori della vita , che la felicità e’ anche in un piccolo gesto , che la vita è una e che nella vita non si deve dare nulla per scontato! Io che ci sono passato in prima persona voglio dire pubblicamente che la superficialità alcune volte come mantenere le distanze o magari la leggerezza di togliere la mascherina anche se siamo all’aperto dove c’è assemblamenro di persone non deve mai più capitare!… sono stato anche fortunato perché ci sono persone che stanno molto male e io fortunatamente l’ho preso in maniera leggera…. ora volterò pagina e ritornerò alla mia vita, al mio lavoro con la consapevolezza di non abbassare mai la guardia! ❤️ grazie per tutti i supporti morali che mi avete regalato con sms standomi vicino e facendomi anche per un momento non pensare a questo brutto virus! Federico. #covid_19

