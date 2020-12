Antonella Clerici posa sulla cover di Chi e sbarca anche al sabato con E’ sempre mezzogiorno

Antonella Clerici non lascia, anzi si allunga per le feste di Natale. Il suo E’ sempre mezzogiorno andrà in onda anche oggi, 24 dicembre 2020 giornata di Vigilia di Natale e, come annunciato poche ore fa dalla Rai, ci sarà anche una puntata speciale in onda il 26 dicembre 2020. Al momento si tratta di una decisione provvisoria, visto che in quella fascia generalmente va in onda un altro programma. Per il Natale però, visto che le ricette piacciono davvero a tutti, e visto che migliaia di italiani sono “reclusi” per ragioni che riguardano la nostra sicurezza e la nostra salute in casa, meglio non pensarci con la spensieratezza di Antonellina.

Il 2020 per lei si è chiuso davvero alla grande. Il successo in prima serata con l’esperimento legato a The Voice Senior che, oltre a brillare per ascolti, ha anche convinto per contenuti. E poi la strada di E’ sempre mezzogiorno che a piccoli passi, si sta riportando verso quelli che erano i numeri che un tempo La prova del cuoco per il mezzogiorno di Rai 1 riusciva a garantire.

Antonella Clerici posa sulla cover di Chi

Per la Clerici il 2020 si chiude quindi all’insegna dei successi, è lei una delle protagoniste sul numero della rivista Chi in edicola per Natale. Ad Antonella Clerici infatti è stata dedicata anche la cover della rivista Chi in edicola da oggi in tutta Italia.

La conduttrice non nasconde le difficoltà di questo ultimo anno, un anno senza abbracci ma spera che presto, in Italia e nel mondo, possa tornare quella serenità tale che ci permetterà anche di tornare agli abbracci, alle cene, ai pranzi in famiglia, ai viaggi con i nostri amici.

E’ chiaramente l’augurio che ci facciamo anche noi, con la speranza che questo 2021, porti qualcosa di positivo nelle nostre vite.

Vi ricordiamo quindi che E’ sempre mezzogiorno ci aspetta anche il 26 dicembre 2020 con una nuova puntata piena di ricette!