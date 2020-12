Antonella Clerici festeggia il Natale nel suo bosco con pochissime persone (Foto)

Abituata alla sua famiglia allargata Antonella Clerici vivrà invece un Natale ristretto, così ha raccontato alla rivista Chi confidando chi ci sarà nella sua casa nel bosco. Le foto pubblicate sul settimanale di Alfonso Signorini mostrano un po’ del luogo incantato, del bosco dove vive Antonella Clerici. Il freddo, la neve, le luci di Natale e tutta la gioia e la serenità possibili ma inevitabilmente questo sarà un Natale diverso dagli altri e non ci saranno le vacanze in montagna. Ha il suo bosco e la sua famiglia ma tutto sarà ridimensionato, non l’amore. Ad Arquata Scrivia la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno avrà ovviamente la sua bambina, sua figlia Maelle che ha 11 anni ed è nata dal legame con Eddy Martens. Con lei e Vittorio Garrone ci saranno la sorella e il papà, nessun altro.

ANTONELLA CLERICI E IL SUO NATALE AD ARQUATA SCRIVIA

I figli di Garrone trascorreranno il Natale con la mamma; tutto il lockdown l’hanno trascorso nella casa nel bosco ed è in questi mesi che sono diventati una bellissima famiglia allargata. Maelle chiama fratelli i figli di Vittorio e non c’è gioia più grande per la coppia. Antonella Clerici e Vittorio Garrone stanno insieme da 4 anni e tutto è sempre più bello, lei è sempre più consapevole di avere fatto tutte le scelte giuste.