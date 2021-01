Che Dio ci aiuti 6 parte con il botto: Suor Angela & company colpiscono ancora

Ottima ripartenza per la fiction di Rai 1. Che Dio ci aiuti 6 alla sua prima puntata incolla davanti alla tv oltre 6 milioni di spettatori. Un successo per i primi due episodi della fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Complice anche la platea, sicuramente più numerosa, la fiction di Rai 1 registra uno dei primi record di questo 2021 in prime time, superando i 6 milioni di spettatori. Le sei stagioni non hanno scalfito l’interesse del pubblico che continua a fare il tifo per Suor Angela. E i protagonisti di questa serie fortunata, con le loro storie sempre simili ma anche diverse, appassionano grandi e piccini. Nelle prossime puntate tra l’altro, vedremo delle new entry all’opere. Il segreto di Che Dio ci aiuti 6 si lega anche alle tante storie che di anno in anno si susseguono. E anche la sesta stagione si apre all’insegna del mistero con le strane amnesie di suor Angela che sembra aver dimenticato qualcosa di molto importante. Un ricordo del passato che potrebbe legarsi a Erasmo: questa la story line principale scelta per la sesta stagione di Che Dio ci aiuti che al momento, visti i risultati, ha entusiasmato il pubblico di Rai 1.

Torna in prime time anche Day Dreamer-Le ali del sogno ma per la fiction turca, non ci sono forse i numeri sperati. Si replicano quelli del pomeriggio, con una media di 2,5 milioni di spettatori. Non ci sembra un esperimento riuscito.

I numeri della prima serata di ieri.

Ascolti tv 7 gennaio 2021: il ritorno di Che Dio ci aiuti è da boom

Vince, senza nessuna difficoltà, ma incassando il triplo degli ascolti la fiction di Rai 1. Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato 6.059.000 spettatori pari al 24.5% di share. Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali di un Sogno ha raccolto davanti al video 2.365.000 spettatori pari all’11% di share.

E adesso suor Angela sfida anche i programmi in onda alla domenica con la seconda puntata. Non sarà un ritorno semplice per Barbara d’Urso che avrà l’arduo compito di riaccendere Canale 5 domenica sera.