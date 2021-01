C’è posta per te riparte alla grande con ospiti e nuove storie da raccontare

Conto alla rovescia terminato. Il 2021 porta una gioia per il pubblico di Mediaset che non vedeva l’ora di seguire C’è posta per te. E se la matematica non è una opinione, questa edizione di C’è posta per te potrebbe essere tra le più viste di sempre. Considerato il fatto che ristoranti, locali e via dicendo, sono chiusi al fine settimana, almeno 9 e 10 gennaio ( ma potrebbe accadere anche settimana prossima) la platea di pubblico che resta a casa, potrebbe regalare ascolti record al programma di Maria de Filippi. Ma di questo, ne parleremo domani. Iniziamo invece dalle anticipazioni che ci rivelano i nomi dei due super ospiti della puntata di oggi, 9 gennaio 2021 che inaugura questa nuova edizione di C’è posta.

Due super nomi per la prima puntata anche se poi come sempre succede a C’è posta, le storie più coinvolgenti sono quelle della gente comune.

C’è posta per te prima puntata 9 gennaio 2021: Sabrina Ferilli con la sua mamma

Nella puntata di C’è posta per te in onda questa sera su Canale , vedremo per la prima volta Sabrina Ferilli insieme alla sua mamma. Saranno sicuramente il regalo gradito per delle persone speciali. Sabrina e Maria sono una coppia nella vita, due amiche inseparabili, e ormai anche una coppia televisiva pazzesca. Siamo pronti a grandi risate quindi oggi.

C’è posta per te ospiti 9 gennaio 2021: arriva Luca Argentero

Un gradito ritorno a C’è posta per te. Rivedremo infatti Luca Argentero che sarà di certo protagonista di una di quelle storie strappalacrime che solo Maria sa raccontare.

C’è posta per te e i protocolli covid 19: vedremo abbracci e baci?

Come si può vedere dalle prime anticipazioni video di C’è posta sarà presente il pubblico, separato con i plexiglass. Molto dipenderà anche da quando le puntate sono state registrate. Immaginiamo che quelle registrate in estate, abbiamo più concessioni rispetto alle ultime. Quindi l’atteggiamento di tutti potrebbe cambiare anche in base a questo. Chi entra comunque nello studio di Mediaset ha fatto test sierologico o test antigenici ( almeno nelle ultime settimane i protocolli prevedono questo genere di test rapido) per cui si potrebbe pensare anche ad abbracci, soprattutto nelle storie in cui saranno protagoniste persone che appartengono allo stesso nucleo familiare.

Vedremo, sarà anche questa una novità da scoprire.