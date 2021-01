La paura di provare ad avere un altro figlio, Manila Nazzaro parla per lei e le altre donne (Foto)

Con un post Manila Nazzaro ha rivelato di avere peso un figlio con un aborto spontaneo e a Verissimo oggi ci mette la faccia, perché non è così semplice raccontare il dolore (foto). “C’è la paura di provarci” da una gioia immensa a un dolore profondo, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso desideravano tanto un figlio e nonostante quanto sia accaduto ci riproveranno. L’ex Miss Italia confida che tornerà a Verissimo con una bella notizia ma non nasconde i timori dopo tutto quello che ha passato. “Ho raccolto le parole di alcune ragazze e quel giorno c’era una ragazza con me e mi ha chiesto di raccontarlo per tutte”. Le ha confidato che pensava che ai vip non accadesse mai di soffrire. Manila Nazzaro è nello studio con Silvia Toffanin per se stessa e per aiutare le altre donne.

MANILA NAZZARO A VERISSIMO

“C’è bisogno di un percorso di coppia dopo un dolore così forte” e forse questa è una cosa a cui non tutti pensano.

Una sorpresa per lei, c’è Francesca Barra con un video messaggio, il suo grazie da parte sua e da parte di tutte le donne che hanno vissuto un aborto. “E’ importante che se ne parli perché è importante che si capisca che non esiste un termometro per il dolore. Noi dobbiamo decidere quando lasciare andare il dolore, ci vuole rispetto, pazienza e amore. Il fatto che io e Manila o le altre mamme siamo già mamme non significa soffrire di meno. Esistono frasi di circostanza che fanno male ma esiste anche una rete che ci abbraccia e ci sostiene. Grazie perché ci vuole coraggio a mostrarsi fragili per aiutare gli altri”.

Francesca Barra è la prima persona a cui Manila ha raccontato della perdita di suo figlio. Cercava il suo sostegno e l’ha trovato subito. “Viviamo in un mondo in cui l’imperativo è la perfezione. Raccontare un fallimento è come raccontare una imperfezione. Molti mi hanno chiesto perché l’ho raccontato” la sua risposta è perché se si racconta una nascita non si può raccontare un aborto.