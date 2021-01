Ascolti tv sabato sera, C’è posta per te vs Affari Tuoi Viva gli sposi: la prima sfida

Il 2021 si apre con le sfide del sabato sera, anche se a metà. Grande attesa questa mattina per gli ascolti del 9 gennaio 2021 per la prima sfida tra C’è posta per te, alla prima puntata, e Affari Tuoi nella versione viva gli sposi. Come dicevamo in precedenza poche righe fa, non è una vera e propria sfida, considerando il fatto che i due programmi praticamente si affrontano per circa un’ora. Affari tuoi infatti parte intorno alle 20,40 dopo il Tg per poi terminare alle 22,30 circa. C’è posta per te invece, cosa rara, inizia in un orario umano. Del resto quando c’è Maria non si scherza: partenza alle 21,15 con l’orario che tanto piace al pubblico ma che purtroppo su Canale 5, come anche su Rai 1, ormai non viene più rispettato. E invece clamorosamente C’è posta parte in perfetto orario per la gioia di tutto il pubblico che ama il programma di Maria De Filippi.

La sfida quindi tra i due programmi, in sovrapposizione, sarà ridotta davvero all’osso, anche per questo sarà interessante vedere quali sono i dati di Affari tuoi che “ruba” gli ascolti dell’access prime time, per avere quindi un ottimo trampolino, e poi prosegue solo per un’ora. Carlo Conti e Maria De Filippi sono molto amici, quasi fratelli, come dicono spesso loro, e non sono interessati agli ascolti. Di recente il conduttore di rai 1 ha dichiarato che dopo tutto quello che è successo in questo ultimo anno, la missione di un programma, come Affari Tuoi ad esempio, è quella di far divertire. Per cui poco importerebbero gli ascolti. Le lotte fratricida sono spesso sui social, tra gli uffici stampa ma a quanto pare, almeno stando alle loro dichiarazioni, ai conduttori poco interessano.

Gli ascolti tv del 9 gennaio 2021: chi vince tra Maria De Filippi e Carlo Conti?

Ricordiamo che Affari tuoi è partito con ottimi ascolti nelle prime due puntate, superando i 5 milioni di spettatori. Riuscirà a portare a casa gli stessi numeri? La Platea è davvero ampia, considerato il sabato sera in zona arancione, per cui entrambi i programmi, potrebbero davvero fare molto bene.

Ascolti tv 9 gennaio 2021: ecco i dati auditel, C’è posta per te vs Affari tuoi

Come sempre i dati di ascolto arriveranno dopo le 10 e vi daremo nel dettaglio, tutti i dati della prima sfida interessante del sabato sera in questo 2021.

Vediamo i numeri:

6.271.000 telespettatori con il 28% per la prima puntata di C’è posta per te.

Affari tuoi registra il 15,9% con 4.3 milioni di spettatori ( sabato scorso aveva ottenuto 5.2 mil con il 19,2% di share).

Era prevedibile che arrivasse il crollo per il programma di Rai 1 e di certo in casa Rai se lo aspettavano.