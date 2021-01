Ascolti domenica, Da Noi a Ruota Libera batte Domenica Live: Francesca Fialdini super

Grandissimi numeri per Da Noi a Ruota Libera. La Rai ci ha creduto, Francesca Fialdini anche ed ecco che il programma continua a regalare ascolti davvero brillanti. Era da tempo che nella seconda parte della domenica la prima rete non brillava con questi numeri. E invece la Fialdini con il suo programma, è riuscita a far si che il pubblico, sintonizzato su Rai 1 per Domenica IN, non cambiasse canale! Numeri davvero ottimi per Da Noi a Ruota Libera, quest’anno in onda in diretta sulla prima rete. E nella giornata del 10 gennaio 2021, con il ritorno in onda di Domenica Live, Rai 1 ha battuto la concorrenza. Da Noi a ruota libera, che tra l’altro oltre a raccontare storie di gente comune, porta su Rai 1 ospiti eccezionali che si raccontano senza fronzoli, registra un ascolto medio vicino ai tre milioni di spettatori. Numeri davvero eccellenti per Francesca Fialdini.

Considerato quello che era stato il dominio assoluto negli ultimi anni, di Canale 5, dalle 14 alle 19, si può dire che Mediaset paga cara la scelta di mandare in onda le soap nella prima parte della domenica e poi Domenica Live successivamente. In meno di due anni Canale 5 ha perso la sua indiscussa leadership alla domenica pomeriggio, dove era capace di dominare per oltre 4 ore grazie alla d’Urso.

Con la scelta di avere in prime time Live-Non è la d’Urso, ha perso il suo grande vantaggio. E tutto questo per avere un programma mediocre in prima serata, che registra ascolti parecchio deludenti. Una scelta che davvero, due anni dopo, continua a essere per tutti incomprensibile.

Vediamo quindi gli ascolti della domenica Pomeriggio.

Gli ascolti di Rai 1 per la domenica pomeriggio: i dati del 10 gennaio 2021

Su Rai1 Domenica In fa 3.524.000 spettatori (16.9%) nella prima parte e 3.114.000 spettatori (16.2%) nella seconda parte. A seguire Da Noi… A Ruota Libera registra 2.922.000 spettatori pari al 14.5%.

Gli ascolti di Canale 5 per la domenica pomeriggio: i dati del 10 gennaio 2021

Su Canale5 Beautiful parte con 2.531.000 spettatori (11.8%), Il Segreto 1.828.000 spettatori con il 9% e Una Vita 1.797.000 spettatori con il 9.4%. Assolutamente penalizzante la scelta di mandare in onda prima Il segreto e poi Una vita, ennesimo passo falso di Mediaset. Domenica Live torna in onda dopo la pausa natalizia e registra 2.220.000 spettatori pari all’11.2% nella prima parte e 2.092.000 spettatori pari al 9.8% nell’ultima parte di breve durata (presentazione a 1.557.000 e l’8.3%).