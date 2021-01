Giulio Pretelli a Pomeriggio 5: “Pierpaolo capirà che la famiglia è la famiglia, Giulia la conosce da due mesi”

Ampio spazio dedicato a quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 5 nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata, anche Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo che ieri sera è stato chiamato in ballo da Signorini. Il conduttore infatti ha mostrato una intervista del ragazzo a suo fratello. Pierpaolo non ha molto gradito le dichiarazioni fatte da Giulio che a Fanpage, diceva di preferire Elisabetta Gregoraci a Giulia e non solo ( qui l’intervista con le parole di Giulio Pretelli). Ovviamente Pierpaolo non ha reagito benissimo e nella notte si è sfogato con i suoi compagni, oltre che con Giulia, prendendo nuovamente le distanze dalla sua famiglia.

“A me dispiace molto per come ha reagito Pierpaolo a questa clip ma mio fratello deve anche ricordarsi che se è lì, deve ringraziare i miei genitori per tutti i sacrifici che hanno fatto per lui” ha detto Giulio Pretelli nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, 12 gennaio 2021.

Anche Sonia Lorenzini, oltre che Barbara d’Urso, fanno notare che forse la famiglia non avrebbe dovuto intervenire in questa vicenda. Giulio ribadisce però che sua madre aveva notato che Pier si stava perdendo e quindi preoccupata, ha deciso di intervenire.

La risposta di Giulio Pretelli dopo lo sfogo di Pierpaolo nella casa del GF VIP 5

“Sia mia madre che io abbiamo cercato di far capire a Pierpaolo che c’è un figlio che guarda la televisione. Va bene i baci ma non si può andare oltre. Ha un bambino a casa che lo guarda” ha detto Giulio nel salotto di Pomeriggio 5.

“A noi fa tanto piacere se lui è felice ma la percezione che ha chi vive fuori dalla casa è diversa da chi sta dentro” ha aggiunto il fratello di Pierpaolo che non ha accolto in nessun modo l’invito di suo fratello a farsi da parte, anzi, oggi ha presenziato, come fa da mesi ormai, nel salotto di Pomeriggio 5 ( e anche Giacomo Urtis gli ha fatto notare che forse la cosa gli piace, e non poco).

A Francesco Fredella che fa notare nuovamente che Pierpaolo continua a chiedere ai suoi di non andare in tv, mentre lui è nuovamente davanti alla telecamera per parlare, Giulio risponde: “Capirà quando uscirà fuori, la famiglia è la famiglia, Giulia la conosce da due mesi. Mia mamma c’è stata malissimo, mia mamma soffre per quello che si è detto“.