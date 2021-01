Pierpaolo Pretelli furioso con la sua famiglia: il duro sfogo dopo la diretta del GF VIP 5

Non l’ha presa affatto bene Pierpaolo Pretelli. L’ennesima frecciata, l’ennesima parola della sua famiglia contro di lui. Non se lo aspettava di essere anche “tradito” da suo fratello. E mentre nella casa del Grande Fratello VIP 5 dopo aver letto l’intervista di Giulio, tutti consolavo Pier dicendogli che forse le sue parole erano state anche tagliate e ricucite, l’ex velino continuava a ripensarci. Ha detto ai suoi compagni infatti che aveva chiesto alla sua famiglia di non partecipare ai talk, di non rilasciare interviste. Ma a quanto pare qualcosa non deve aver funzionato visto che suo fratello da 4 mesi è ospite fisso a parlare di lui nei salotti di Barbara d’Urso. Solo che a quanto pare, fino a qualche tempo fa andava tutto bene, visto che era chiamato a commentare il nulla, ossia la storia d’amore inesistente tra Pierpaolo e la Gregoraci.

Da quando invece nella vita di Pretelli è entrata Giulia Salemi, le cose sono cambiate.

Proseguita la puntata, Pierpaolo ha continuato a riflettere sulle cose dette da suo fratello e si è sfogato. Anche il fratello di Pierpaolo Pretelli si schiera: preferiva Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi

La reazione di Pierpaolo Pretelli all’intervista fatta da Giulio

Pierpaolo, deluso anche da suo fratello, commenta:

Non mi conoscono! Basta, alla fine penso che non mi conoscono sul serio. Io stavo male per un sentimento che dall’altra parte non c’era. Adesso che sto bene mi fanno questo? Non vedono che ho gli occhi felici? Non ho parole per quello che hanno combinato. Devono rispettare te e chiunque io voglio al mio fianco. Avevo avvisato mia madre e mio fratello e invece mi hanno deluso. Mio fratello che vive con me e siamo sempre insieme non avrebbe dovuto fare tutto questo. Mi chiedo solo perché l’ha fatto?! Da lui non me l’aspettavo, non sto bene adesso.

Come dicevamo in precedenza, anche se nella casa cercano di far capire a Pier che forse suo fratello aveva detto altro, in realtà, Giulio porta avanti questa posizione da tempo. Nella sua intervista ha anche detto che vedeva il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo “più pulito”. Cosa volesse dire certo, lo sa solo lui!

Ma Pierpaolo, preoccupato anche per la reazione di Giulia all’ennesima frecciata della famiglia, si è detto stufo di tutto questo.

Mio fratello sa bene come la pensavo. Lui è più giovane e poteva capirmi meglio e invece ha sbagliato. La mia famiglia non c’ha capito nulla. Secondo me non guardano il GF Vip, ma Forum e Beautiful. Non dovevano dire quelle cose, ma poi in pubblico davanti a milioni di persone. Tu mi fai del bene, mio fratello adesso no, nell’intervista non ha fatto il mio bene. Sono loro che non riescono a capire e a guardare oltre. Il secondo imbarazzo del 2021, prima mia madre e adesso mio fratello, non ci voglio nemmeno pensare.

Ed effettivamente, anche se Giulia ha cercato in tutti i modi di difendere la famiglia di Pierpaolo, anche lei dopo l’ennesimo attacco ha avuto una piccola crisi. Non è facile del resto sentirsi dire ogni settimana determinate cose.

Il Pretelli tra l’altro ha ribadito che tra lui e Giulia ci sono stati solo dei baci per cui non riesce proprio a comprendere le parole dei suoi familiari.