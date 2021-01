C’è posta per te 16 gennaio 2021: tris di ospiti alla corte di Maria

Che cosa vedremo nella puntata di C’è posta per te in onda il 16 gennaio 2021? Ovviamente come sempre tante storie, tante lacrime ma anche tante risate grazie a tutte le vicende dei protagonisti del programma di Canale 5. Dopo il grandissimo successo dell’esordio, la prima puntata di C’è posta per te ha registrato un ascolto medio di oltre 6 milioni di spettatori, si va in onda anche domani. E per la seconda puntata di C’è posta per te Maria de Filippi accoglie nello studio di Canale 5 un tris di ospiti che di certo piaceranno moltissimo al pubblico della rete.

Come ha spiegato Maria domenica scorsa da Fabio Fazio, questa edizione di C’è posta per te che è stata particolarmente difficile da confezionare, non vedrà la partecipazione di ospiti internazionali. Il motivo è semplice: tutti i protagonisti di C’è posta per te sono stati chiusi in albergo per una sorta i quarantena, dopo aver fatto anche i tamponi, per via della vicinanza, nel momento in cui si incontrano. Per cui la conduttrice e la sua squadra, hanno optato per degli ospiti che erano più “facili da gestire”. La salute prima di tutto!

C’è posta per te anticipazioni: gli ospiti del 16 gennaio 2021

E così dopo Sabrina Ferilli e la sua mamma, Luca Argentero e il suo ruolo da officiante, a C’è posta per te arriva un altro tris di ospiti. Nella puntata del 16 gennaio 2021 vedremo Irama, ex allievo di Amici e cantante amatissimo dal pubblico di Canale 5 ma non solo. Per restare in famiglia, se così possiamo dire, alla corte di Maria arrivano altri due attori che sono di casa a C’è posta per te. Nella puntata di domani infatti, rivedremo Marco Bocci e Giulia Michelini. Non è la prima volta che i due sono ospiti di C’è posta, anzi. Questa volta insieme, saranno protagonisti di certo, di una storia molto forte.

L’appuntamento con C’è posta per te è per il 16 gennaio 2021 alle 21,12 su Canale 5 ( sintonizzatevi puntuali, perchè con Maria non si scherza e non si sgarra, si inizia in modo preciso nel giusto orario del prime time).