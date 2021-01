Live-Non è la d’Urso torna in onda il 17 gennaio 2021: tutti gli ospiti

Con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia, Live-Non è la d’Urso torna in onda su Canale 5. La scorsa settimana in prime time c’è stato spazio per l’intervista esclusiva a Papa Francesco e Barbara d’Urso,ha quindi ritardato il suo ritorno in prima serata di una settimana. Ma oggi inizia l’edizione 2021 di Live, con la puntata del 17 gennaio ricca di ospiti. Come sempre alcune delle anticipazioni sono arrivate proprio da Pomeriggio 5. Durante il programma pomeridiano, la conduttrice ha rivelato alcune delle anticipazioni di questa nuova puntata di Live-Non è la d’Urso, scopriamole insieme!

A Live-Non è la d’Urso Sandra Milo presenta il suo fidanzato

Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda questa sera su Rai 1, Sandra Milo presenterà per la prima volta in tv il suo fidanzato. Nelle ultime settimane ne ha parlato un po’ ovunque ( domenica scorsa era stata protagonista di Domenica IN). Insomma una non novità. Sandra Milo sembra essere l’ospite di punta di questo inizio 2021…

Mauro Bellugi parla in tv dopo l’amputazione delle gambe

Proprio nel periodo natalizio vi abbiamo dato la drammatica notizia che riguardava l’ex calciatore dell’Inter. A causa del covid 19, Mauro Bellugi è stato ricoverato in ospedale ma le sue condizioni, a causa anche di altre patologie, si sono aggravate tanto da rendere necessaria l’amputazione delle gambe. Oggi a Live-Non è la d’Urso racconterà la sua storia. Mauro Bellugi colpito dal covid 19: gambe amputate ma non perde il sorriso

Il caso Zenga a Live-Non è la d’Urso

Barbara d’Urso sembra aver preso a cuore il caso Zenga e dopo aver dato spazio a Nicolò ( ascolterà anche la tata di famiglia oggi a Domenica Live) in prima serata darà invece spazio a Hoara Borselli, ex compagna di Mr Zenga.

Per il Grande Fratello VIP 5 un ascensore a tre

Spazio anche al Grande Fratello VIP 5. Nella puntata di Live-Non è la d’Urso di questa sera in ascensore ci sarà un faccia a faccia a tre. Guenda Goria e suo padre Amedeo Goria affronteranno Filippo Nardi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Live-Non è la d’Urso di oggi come sempre alle 21,20 su Canale 5.