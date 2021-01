La dichiarazione d’amore del compagno di Sandra Milo a Domenica In: Alessandro ha 49 anni (Foto)

Rivedremo ancora molte volte le immagini di Sandra Milo che non ricorda di che segno è il suo compagno ma lui non c’è rimasto male e a Domenica In ha fatto arriva all’attrice un bellissimo mazzo di rose rosse e non solo. “Sono sincera non è cattiveria e se una cosa non me la ricordo non me la ricordo. Peggio se l’avessi inventato e dicevo un segno non vero”. Sandra Milo ospite a Domenica In a marzo compirà 88 anni ed è l’esempio di come l’amore possa esserci sempre. “Ho più dato che ricevuto nella mia vita e sono orgogliosa di questo perché dare mi dà un grande piacere, ricevere anche ma meno”. Dopo avere cantato “Meraviglioso” di Domenico Modugno arriva un regalo per lei. Meravigliose rose rosse con un biglietto rosso. E’ il suo compagno che ha pensato a lei, che ha scritto per la Milo una vera dichiarazione d’amore, con le previsione del loro futuro, del 2021.

SANDRA MILO A DOMENICA IN PARLA DEL COMPAGNO

“Ciao Sandra, queste rose sono per te anche se hai dimenticato che sono del segno del toro. Forse non sai che nel 2021 tra toro e pesci ci saranno momenti magici e di grande complicità. Tuo Alessandro”. Piega il biglietto e lo mette sul cuore. Alessandro è un imprenditore nel settore della ristorazione e nel settore alberghiero. Ha 49 anni ed è un bellissimo uomo, commenta Mara Venier, che le chiede come si sono conosciuti.

Si sono incontrati a Venezia, lui molto carino, timido, gentile: “Di quelli che ti versano l’acqua a tavola e mi ha colpito un cavaliere di altri tempi. E’ il sogno di noi donne che un uomo abbia delle attenzioni per noi e lui ce le aveva. Mi ha poi portato un regalo bellissimo per il mio compleanno, ha sempre idee molto fini e ricercate. Sembrava un libro ma lo aprivi e si illuminava”.

Sandra Milo non parla d’amore, confida che ad Alessandro vuole molto bene ma si augura di amare sempre e pensa già che tra 12 anni avrà 100 anni.