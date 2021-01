Sandra Milo: “Vorrei morire dopo i miei figli” (Foto)

Ancora una volta Sandra Milo a Domenica In ribadisce il suo amore immenso per i figli (foto). Una madre dome tante, tutte le mamme in genere vivono attraverso i figli l’amore più grande ma Sandra Milo arriva al punto di dire di volere morire dopo i suoi figli. Lo dice con il sorriso, confida il suo pensiero spiegando che i suoi figli hanno paura della morte e lei vorrebbe tenere loro la mano in quel momento per dire loro di andare via sereni; per poi morire lei poco dopo. Ovvio che le sue parole scatenino pareri diversi, come capita spesso quando racconta dei suoi figli e del legame che ha con loro, del dovere di continuare a lavorare ancora anche per loro. Sandra Milo ha 87 anni, a marzo ne compirà 88, non li dimostra, soprattutto nel modo di essere e di fare, sempre così sognatrice e innamorata della vita.

IL DOLORE PIU’ GRANDE PER SANDRA MILO E’ SEMPRE LEGATO AI FIGLI

Tutta la sua vita gira intorno ai figli e da quasi sei anni anche al nipotino. In collegamento con Domenica In c’è proprio suo figlio Ciro con la moglie e il piccolino di casa, una sorpresa che emoziona molto Sandra.

Nessun rimpianto nella sua vita perché ha sempre fatto tutto credendoci, ragionando con la sua testa, impossibile per lei pensare di avere fatto qualcosa che non doveva.

Amore e dolori vissuti fino in fondo e il dolore più grande lo lega sempre ai suoi ragazzi. Accenna a una malattia, parla di Ciro che ha sofferto di forti dolori alla testa, dolori per cui non c’era cura. Poi sono scomparsi e Sandra Milo oggi come in quel periodo tira un sospiro di sollievo. E’ felice, meravigliosa la sorpresa del figlio a Domenica In, l’amore e la tenerezza del suo nipotino.