Sandra Milo in lacrime per sua figlia Debora ancora positiva e chiusa in casa

Sta affrontando un momento duro Sandra Milo che racconta che sua figlia Debora è positiva: “La mia prima figlia è positiva dal 5 ottobre, è chiusa in casa e non può muoversi, le porto la spesa, le porto le medicine ma le devo lasciare sullo zerbino, suonare e andare via perché lei non apre la porta fino a quando non vado via” racconta a Storie Italiane. E’ una sofferenza che stanno provando tante persone purtroppo e Sandra Milo è una madre che soffre, è in lacrime, non regge allo sconforto anche se alla fine si comprende che Debora adesso sta bene. “Per noi genitori è bruttissimo sapere che un figlio sta male e non poter fare niente, non poterle stare vicino. E’ stata portata anche in ospedale con l’ambulanza e io non ho potuto fare niente. E’ uno stato di impotenza che è al cosa peggiore di questo periodo e spero presto che arrivi il vaccino per ritrovare la nostra umanità”

SANDRA MILO DISTRUTTA PENSANDO A SUA FIGLIA ANCORA SOLA CONTRO IL COVID

L’inviata de La vita in diretta è da tante settimane chiusa in casa ma adesso va meglio. Anche lei ha avuto sintomi con grandi dolori: “E’ ancora positiva al terzo tentativo” ripete Sandra Milo mentre asciuga le lacrime. Sono quasi sei settimane che è chiusa in casa ma per fortuna sta bene. “Si è sentita abbandonata non sapeva cosa fare” ma adesso il peggio è passato anche per lei, anche se Sandra Milo sottolinea che non sapeva bene come curarsi.