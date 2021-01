Primo appuntamento e Flavio Montrucchio volano: ascolti d’oro per Real Time

In una serata ricca di approfondimenti politici, gli italiani cercano anche altro. E per fortuna dai canali di Discovery arrivano delle valide alternative. Ancora una volta Flavio Montrucchio registra un dato più che positivo in prima serata, regalando alla rete numeri eccellenti. Il conduttore, sempre più volto di Real Time, con i nuovi episodi di Primo appuntamento, porta a casa un altro ottimo risultato per una prima serata da incorniciare. Non era facile pensare infatti di registrare questi numeri, vista l’ampia proposta di tutte le reti, incluse le all news. Flavio Montrucchio con primo appuntamenti batte i suoi diretti competitor, Tv8 con il film di Natale e anche il Nove che proponeva ieri sera un film.

La puntata di Primo appuntamento in onda il 19 gennaio 2021 è stata vista da una media di 640 mila spettatori con il 2.4 % di share. Il doppio degli ascolti di Tv8 e un testa a testa, per share, con il Nove.

Vediamo anche i risultati delle altre reti per capire cosa hanno visto gli italiani nella serata del 19 gennaio 2021.

Gli ascolti del 19 gennaio 2021: ecco tutti i numeri della prima serata

A tutta politica, potremmo dire. Rai 1 non manda in onda il film previsto da palinsesto ma sceglie il volto di Giorgino per uno speciale. E così su Rai1 lo Speciale TG1– Il Voto del Senato, in onda dalle 20.34 alle 22.39, è stato seguito da 3.969.000 spettatori con il 14.5% di share. Su Rai3 #Cartabianca, in onda dalle 22.01 alle 24.13, registra 1.395.000 spettatori pari ad uno share del 6.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro fa 1.169.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 DiMartedì fa 1.614.000 spettatori con uno share del 7.1%. Floris meglio della Berlinguer.

Calcio su Rai 2 con la Coppa Italia Roma-Spezia vista 2.157.000 spettatori pari al 9.3% di share

Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza, in onda dalle 21.43 alle 24.18, ha raccolto davanti al video 1.665.000 spettatori pari all’8% di share. Numeri bassissimi per un prodotto invece eccellente. Purtroppo sembra che Mediaset abbia deciso di cancellare il format e le ultime due puntate non andranno in onda. Un peccato.

Su Italia 1 Rampage – Furia Animale fa 1.573.000 spettatori (6.4%). . Su TV8 Come Neve a Natale fa l’1.3% con 339.000 spettatori mentre sul Nove Ex va meglio con 581.000 spettatori (2.4%).