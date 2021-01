Cristina Chiabotto a Verissimo rivela se sarà femmina o maschio (Foto)

Nei giorni scorsi Cristina Chiabotto ha rivelato che è incinta, domani a Verissimo dirà se aspetta un maschio o una femmina (foto). Le anticipazioni di Verissimo eliminano l’effetto sorpresa e rivelano ancora prima che l’ex Miss Italia è in dolce attesa di una bambina. “Aspetto una femminuccia” ha rivelato Cristina Chiabotto al pubblico di Silvia Toffanin. Intanto, sulle storie Instagram della splendida mammina ci sono sia le scarpette rosa che celesti, un dolce sondaggio perché scoprire se i follower hanno già intuito il sesso del bebè. Avrà quindi già scelto il nome perché Cristina Chiabotto è già al sesto mese di gravidanza.

CRISTINA CHIABOTTO E MARCO ROSCIO PRESTO GENITORI DI UNA BIMBA

“Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera”. Non è stato quindi semplice per lei che ha avuto anche la preoccupazione del coronavirus in un periodo sempre molto delicato per una gravidanza. Un mese di quarantena e poi anche la consueta scaramanzia delle future mamme.



Così la Chiabotto ha atteso un po’ di più prima di annunciare che è incinta. E’ sicura che dietro l’arrivo della cicogna ci sia la sua nonna che è volta via a maggio a causa del covid. “Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva” ha commentato serena, felice di diventare mamma e dare un figlio al suo Marco.