Emma e Alessandra Amoroso a Verissimo raccontano la loro amicizia e l’infanzia (Foto)

Com’era prevedibile Emma Marrone ed Alessandra Amoroso a Verissimo si sono emozionate sia guardando le immagini del passato che parlando del loro presente (foto). Un’amicizia iniziata tra un’edizione e l’altra di Amici, un legame che non tutti conoscono. Il loro duetto a qualcuno è sembrato un modo per furbo per emergere in un periodo in cui anche il mondo della musica è in difficoltà e a Verissimo Alessandra Amoroso racconta che l’amicizia che la lega a Emma esiste da sempre, che loro si sostengono da sempre a vicenda. Un’amicizia che hanno sempre tenuto al riparo, che non hanno mai manifestato di continuo. “Stiamo condividendo un pezzo di strada meraviglioso” commenta Emma e tocca poi alla Amoroso dichiarare la sua amicizia iniziando ovviamente con gli occhi lucidi.

IL SOGNO DI ALESSANDRA AMOROSO ED EMMA MARRONE

Alessandra racconta che Emma l’ha chiamata e le ha detto che stava per inviarle una cosa, un pezzo, le ha detto subito come l’avrebbero cantata, lei l’ha ascoltata ed è andata… il brano era già pronto.

“C’era bisogno, per noi ma per tante persone, c’era bisogno di ascoltare un testo nel quale tutti si possono trovare. In questo tempo di abbracci mancati. Da quello che si vede in giro molta gente è quasi peggiorata, è una situazione sociale anche disastrosa” Emma e Alessandra la pensano allo stesso modo.

Alessandra Amoroso confida: “Io per lei davvero ci sono stata fin dall’inizio. Avevo finito l’anno prima e quelle piccole difficoltà dell’inizio per me erano giganti, lasciare la famiglia, il lavoro, mi ha destabilizzata e a lei è successa la stessa cosa. Emma era così fragile e dolce, cercava conforto e io ci sono sempre stata, Emma è una persona speciale”.

Fortunate anche perché si sono incontrate. Fortunate perché le loro famiglie sono altrettanto speciali, il grazie è tutto per loro, per la mamma e il papà che le hanno cresciute in modo molto simile. Ricordano l’infanzia, Alessandra Amoroso ha imparato a trattenere le lacrime ma è difficile quando si parla di famiglia.