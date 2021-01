Pezzo di cuore, Alessandra Amoroso ed Emma cantano la loro amicizia in un duetto

La notizia era nell’aria già da qualche giorno: il 15 gennaio uscirà il primo duetto di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone dal titolo Pezzo di cuore. Le due cantanti salentine consolidano la loro amicizia anche in musica con una collaborazione molto attesa da parte dei fan, soprattutto dopo Non è l’inferno a Sanremo e il concerto insieme all’Arena di Verona. Da qualche giorno le due artista avevano iniziato a pubblicare alcuni indizi sui social network. Prima i video delle canzoni cantante a Il concerto del vincitore, poi il cambio di foto profilo in contemporanea e un countdown da parte di Emma. Ai fan è bastato fare 2 + 2 e aspettare l’ufficialità che ha confermato il tutto.

Arriva il duetto tra Emma e Alessandra, Amoroso: “Poter parlare del nostro bene…”

“PEZZO DI CUORE, il tuo regalo per me, per noi! Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l’unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere, far comprendere… LA MUSICA” sono state le prime parole di Alessandra Amoroso per annunciare la collaborazione con la sua amica e conterranea Emma Marrone. “Ci siamo confidate, guardate da lontano, supportate, ascoltato i nostri silenzi mentre tutto fuori urlava! Grazie mio pezzo di cuore. Inizia la nostra avventura” ha poi concluso la cantante pubblicando una foto insieme alla collega.

Pezzo di cuore, Emma canta con l’amica Alessandra: “Abbiamo unito i nostri mondi”

Contemporaneamente al post di Alessandra è arrivato anche quello di Emma. “Due ragazze completamente diverse l’una dall’altra, due storie parallele, una passione in comune la MUSICA. Abbiamo portato avanti i nostri progetti e ci siamo sempre supportate a vicenda e oggi siamo qui insieme” ha scritto la Marrone sul suo profilo Instagram. “Pezzo di cuore è la nostra canzone, la vostra canzone! Abbiamo unito i nostri mondi per crearne uno nuovo dove c’è posto per tutte le persone che come noi amano la musica e la condivisione” ha aggiunto l’artista.

L’amicizia tra Alessandra Amoroso ed Emma Marrone è quindi consolidata non solo nella vita ma anche dal punto di vista artistico e dura ormai da quando anche l’ultima ha vinto Amici di Maria De Filippi. Alessandra fu la prima ad abbracciare Emma durante la vittoria al talent e da lì iniziò tutto. Adesso non attendiamo altro che ascoltare finalmente Pezzo di cuore. Da ieri, quando la notizia è stata annunciata, sui social non si parla d’altro. Mancano solo 10 giorni: il conto alla rovescia ha inizio!