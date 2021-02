La moglie e i figli di Andrea Vianello: “Il vaccino è la nostra famiglia” (Foto)

Due anni difficili per Andrea Vianello e per la sua famiglia, due anni dall’ictus che l’ha colpito, due anni di lotta, logopedia e voglia di tornare come prima (foto). A Oggi è un altro giorno Andrea Vianello racconta che è tornato anche migliore di prima; poco importa se ogni tanto qualche parola è ancora un po’ difficile, per il resto c’è molto altro. Magari sono cose semplici che tutti conosciamo ma il giornalista e conduttore oggi apprezza tutto in modo diverso, affronta la vita in modo diverso. E’ stata sua moglie Francesca a salvargli la vita, a capire subito che stava accadendo qualcosa, a chiamare i soccorsi; l’ha raccontato più volte, ma a Oggi è un altro giorno c’è un suo messaggio. Parole che emozionano Vianello perché parlano di famiglia.

ANDREA VIANELLO OSPITE A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

E’ stata Francesca a salvargli la vita e mentre Andrea dice grazie alla sanità pubblica c’è lei che sorride: “Un anno se n’è andato a cercare di metterci in carreggiata, un anno se n’è andato con il covid ma qualsiasi cosa sia noi siamo vaccinati, il vaccino ce l’abbiamo dentro, è la nostra famiglia”. Poche parole ma sono quelle che danno la forza: “Le crisi ti fanno capire molte cose e capisci che la cosa più bella la mattina quando ti svegli è stare con i miei ragazzi. Io adesso vivo tutto in modo diverso, la passione è la stessa anche nel lavoro ma capisci che se anche le cose sono importanti ce ne sono altre più importanti e questo migliora il mio approccio nei confronti della vita. Non pensavo di essere così insicuro di me; a volte io adesso sono insicuro delle parole perché ho paura di sbagliare però non mi sembra così importante come prima e penso che nella vita non è più importante l’apparenza ma la sostanza; adesso l’ho capito un po’ di più”.