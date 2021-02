Cambia ancora la programmazione di Rai 1 il 5 febbraio 2021: cosa vedremo e cosa no

La politica prima di tutto, a quanto pare, nonostante gli ascolti siano disastrosi, la Rai sceglie di dare spazio a una nuova edizione speciale del TG1 con Francesco Giorgino anche oggi, 5 febbraio 2021, nel giorno delle consultazioni. Cambia quindi nuovamente la programmazione della rete ammiraglia, e ci viene da dire, a discapito di Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta che, al pari dei suoi colleghi, avrebbe potuto gestire senza nessuna difficoltà gli spazi dedicati alla politica nel suo programma, con delle finestre aperte sulle consultazioni, viene invece, ancora una volta, mandato in panchina.

Questi continui cambiamenti di programmazione sulla rete, stanno tra l’altro provocando una emorragia di ascolti per La vita in diretta che negli ultimi giorni ha perso la sua leadership nella fascia. Pomeriggio 5 ha riconquistato una fetta di pubblico, inanellando una dietro l’altra, delle vittorie contro il suo competitor diretto. Eppure la Rai sceglie ancora una volta, come accadrà anche oggi appunto, di dare spazio al TG 1 e di mandare in panchina sia Serena Bortone, che avrebbe potuto gestire senza difficoltà lo spazio politico, che Alberto Matano, che avrebbe fatto altrettanto.

Ma vediamo coma cambia la programmazione di oggi 5 febbraio 2021.

Cambia la programmazione di Rai 1 il 5 febbraio 2021

Alle 14, subito dopo il Tg1 andrà in onda Il paradiso delle signore, che cambia quindi collocazione e va in onda al posto di Oggi è un altro giorno. Il programma di Serena Bortone chiude i battenti con un giorno di anticipo e si congeda dal pubblico prima: si torna in onda quindi lunedì, se tutto va bene. In onda oggi due episodi della soap italiana.

Non va in onda neppure La vita in diretta. Lo speciale del Tg1 infatti inizierà dalle 15,25 e farà compagnia al pubblico interessato alle notizie dal mondo della politica fino alle 18,45. Questo vuol dire che parte del pubblico del pomeriggio di Rai 1 sarà consegnato direttamente a Canale 5m che già brilla in questa fascia oraria. Ma a quanto pare, la politica, come dicevamo prima, ha la priorità.