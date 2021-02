Cupido fa riflettere Antonella Clerici: “I miei matrimoni durati al massimo due anni” (Foto)

Antonella Clerici ha già avuto due matrimoni, anche per questo attenderà a lungo prima di sposare Vittorio Garrone e oggi nella puntata di E’ sempre mezzogiorno ancora una volta ha parlato della sua vita privata (foto). E’ sempre mezzogiorno è davvero la cucina in cui si sta tutti insieme e da sempre Antonella Clerici è l’amica che si racconta. Un inizio diverso la puntata che precede e anticipa San Valentino; la conduttrice è seduta sull’altalena, è entrata in studio bendata, gli autori non volevano vedesse la sorpresa. Si volta ed ecco la sorpresa: in alto c’è Alfio vestito da Cupido. Antonella scoppia a ridere, è davvero un modo carino di iniziare la puntata dai cuori rossi. Tutti raccontano come festeggeranno e da quanto tempo durano i rispettivi legami d’amore. Alfio festeggerà un po’ di qua e un po’ di là, lui come sempre ha il compito di far ridere ma è tenerissimo nel ruolo di Cupido.

ANTONELLA CLERICI E IL FIDANZATO DI MAELLE

Anche Francesca Marsetti quest’anno ha il fidanzato, continuano a chiederle se va tutto bene e lei è al settimo cielo. Quasi tutti sistemati i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno. Evelina Flachi ha l’amore più longevo di tutti, lei è sempre un grande esempio e Antonella Clerici che la conosce bene racconta che il marito è un gran goloso e che lei lo tiene a dieta.

Entra Natalia Cattelani e il suo matrimonio quest’anno compie 31 anni. La Clerici si blocca: “Abbiamo quadi la stessa età e tu sei sposata da 30 anni… I miei matrimoni sono durati massimo 2 anni”. Anche Mauro Improta è sposato da un bel po’ di tempo, 23 anni ed è sempre innamorato e felice come il primo giorno. Zia Cri è un po’ meno fortunata in amore ma poi si parla degli amori dei figli.