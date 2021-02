Finalmente Alessandra Spisni nella cucina di Antonella Clerici: “Sei sempre nel mio cuore” (Foto)

Nessuna ricetta per Alessandra Spisni ospite a E’ sempre mezzogiorno, la cucina in tv di Antonella Clerici, ma era ugualmente un atteso ritorno (foto). Alessandra Spsni è stata anche tra i protagonisti de La prova del cuoco di Elisa Isoardi, ha sempre sostenuto anche lei. Oggi in collegamento dalla sua scuola di cucina in Emilia Romagna ha salutato tutti ma ha soprattutto parlato dell’operazione di beneficenza che porta avanti con altri amici vip e non solo. Antonella Clerici e Alessandra Spisni si conoscono da tanti anni. “Una carissima amica che non vedo da un po’ di tempo ma che è sempre nel mio cuore” così l’ha presentata la conduttrice. “Mattarello d’oro, una grande sfoglina”, l’ultima volta si sono viste allo scorso Zecchino d’Oro. I suoi nipoti stanno diventando dei “nipotoni”, hanno 10, 8 e 7 anni.

IL PROGETTO DI ALESSANDRA SPISNI PER AIUTARE CHI HA BISOGNO

Nella sua cucina arrivano da tutto il mondo per imparare a fare la sfoglia, per tirare la sfoglia, ma la scuola di cucina di Alessandra Spisni dà spazio anche alla beneficenza. Antonella Clerici apprezza molto come tutti il progetto dalla maestra in cucina, un progetto di solidarietà legata al mondo della cucina, una raviolata di beneficenza. Tutto è nato dal buon cuore della Spisni: “Anche oggi siamo qui a suon di mattarello a preparare altre 500 porzioni di ravioli, che vanno poi alle cucine popolari dove tutti i giorni si dà un po’ di affetto e un po’ di cibo a chi ne ha più bisogno e purtroppo sono sempre di più le persone che hanno bisogno”.