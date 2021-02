Domenica IN 28 febbraio 2021: puntata sanremese per Mara Venier

Ormai manca pochissimo e la Rai si prepara in grande stile per l’edizione 71 del Festival di Sanremo. Come potrete immaginare anche la puntata di Domenica IN del 28 febbraio 2021 sarà quasi interamente dedicata alla kermesse canora più importante del nostro paese. Un evento atteso di anno in anno che in questa edizione complicatissima, scriverà una nuova pagina di storia. Sarà un Sanremo senza pubblico, sarà un Sanremo 2021 all’insegna delle restrizioni con le norme anti covid 19. Sarà il Festival del distanziamento sociale. Sarà tutto un altro spettacolo che però metterà la musica al primo posto, almeno così Amadeus ci ha promesso. E proprio Amadeus sarà uno degli ospiti della puntata di Domenica IN del 28 febbraio, come leggiamo nelle anticipazioni ufficiali che arrivano dall’ufficio stampa Rai. Il direttore artistico sarà in collegamento da Sanremo. Mara questa settimana si ferma a Roma ma domenica prossima sarà in diretta da Sanremo per la classica puntata speciale. Sarà il solo programma che traslocherà a Sanremo per seguire il Festival più da vicino e anche per dare modo agli artisti di potersi esibire.

Domenica IN anticipazioni: tutti gli ospiti del 28 febbraio 2021

Amadeus si collegherà proprio dal Teatro Ariston per gli ultimi aggiornamenti sulla 71ª edizione che prenderà il via martedì 2 marzo. In studio, invece, Albano Carrisi si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi con uno dei suoi grandi successi, “Nel sole”. Non solo Sanremo e non solo musica. Come di consueto, ci sarà anche nella puntata di Domenica IN del 28 febbraio 2021, una ampia pagina dedicata alla campagna di vaccinazione nel nostro paese con il prof. Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico ‘Umberto I’ di Roma, la giornalista Giovanna Botteri e, in collegamento dalla Florida, la virologa Ilaria Capua, autrice del libro ‘Il viaggio segreto dei virus’.

Elettra Lamborghini, cantante e personaggio televisivo seguitissimo sui social con oltre 6 milioni e mezzo di follower, sarà protagonista di una ampia intervista con Mara Venier, per poi esibirsi con il brano, presentato a Sanremo lo scorso anno, ‘Musica, e il resto scompare’. Un vero e proprio spottone per la Lamborghini ma soprattutto per Mediaset visto che dalla prossima settimana la cantante sarà opinionista dell’Isola dei famosi 2021.



Vincenzo De Lucia, comico e imitatore, interverrà nei panni di uno dei suoi personaggi di successo, Barbara D’Urso. Rocco Casalino continua il suo tour, lo abbiamo visto praticamente ovunque, da una rete all’altra, in ogni fascia oraria possibile e immaginabile. Casalino sarà in studio per presentare il suo libro ‘Il portavoce’ e parlerà del suo rapporto speciale con le donne più importanti della sua vita: la mamma e la sorella. Un momento diverso da quelli che finora abbiamo visto in questi giorni.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Domenica IN in diretta dalle 14.