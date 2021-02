Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi pronte per l’Isola dei famosi 2021

Se ne parla ormai da quasi un mese ma la notizia è stata ufficializzata solo poche ore fa! E per la prima volta in tv insieme, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, nuove opinionisti dell’Isola dei famosi 2021, raccontano come sarà questa nuova avventura che inizierà tra una decina di giorni su Canale 5 al fianco di Ilary Blasi.

“Stai tranquilla Ilary, noi ci amiamo”. Così Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, in esclusiva a Verissimo sabato 27 febbraio, ufficializzano la loro partecipazione alla nuova edizione de L’isola dei Famosi, in veste di opinioniste al fianco della conduttrice Ilary Blasi. Una coppia scoppiettante che promette di fare scintille ma è ancora presto per dare giudizi, ci riserviamo di vederle all’opera prima di dare un voto!

Nel frattempo possiamo vederle domani in tv, nel salotto di Silvia Toffanin.

Elettra Lambroghini e Iva Zanicchi insieme a Verissimo

Ai microfoni del talk show, Lamborghini si dice entusiasta per questa nuova esperienza: “Io sono carica come una balestra”. E aggiunge: “È un programma che mi diverte, voglio che la gente possa trascorrere delle ore di spensieratezza. Sono contenta di intraprendere questa avventura insieme a Iva”.

Anche Zanicchi non vede l’ora di trasmettere la giusta energia ai naufraghi: “Sarà un’isola felice vedere i ragazzi liberi e al sole in questo periodo difficile”. E Iva sembra essere molto entusiasta anche della scelta fatta in merito a Elettra, sua compagna di viaggio: “Mi sento a mio agio, siamo una bella coppia. Lei mi è molto simpatica, è una ragazza spontanea e vera”.

Infine, una divertente promessa al pubblico da parte di Iva che dice: “Se Ilary vorrà prometto che, dopo qualche lezione, alla prima puntata io ed Elettra twerkeremo insieme”. Lo faranno davvero? Non ci resta che aspettare per vedere questo grande momento di tv! In Rai arrivò la censura per Antonella Clerici che lo aveva fatto a The Voice Senior…Per Mediaset via libera?