La mamma di Rocco Casalino commuove nel raccontare di suo figlio (Foto)

Mara Venier ospita Rocco Casalino a Domenica In scherzando sull’esclusiva mentreo la realtà è che con l’autobiografia Il portavoce è andato in tutte le trasmissioni possibili. Domenica In però ha davvero un’esclusiva ed è la mamma di Rocco Casalino. Un messaggio per suo figlio che già si era commosso ben prima di vedere la madre. Rocco non è riuscito a dire molto su lei che è la donna più importante della sua vita. Anche Mara gli ha chiesto il perché di tanta emozione nel parlarne, forse ha ancora molto da lavorare su se stesso, il libro è solo un inizio e le tante interviste non sono bastate ad asciugargli le lacrime. “Andiamo avanti parliamo di altro non ce la faccio” ha chiesto Casalino che vorrebbe non commuoversi ma non ci riesce.

IL MESSAGGIO DELLA MAMMA DI ROCCO CASALINO

“Era un bambino che gli piaceva tanto la scuola, aveva pochi amici, io volevo solo la sua felicità e gli dicevo ‘non ti preoccupare vai avanti, studia e mamma starà sempre vicino a te’. Mi sono venduta le proprietà e gli ho dato tutto per lo studio ma ho fatto anche i debiti con la banca. Dopo il Grande Fratello mi ha detto ‘mamma tieni tutti questi soldi e togliti il debito’. Amore mio grande io sono tua madre e lo sai il bene che ti voglio e sono molto orgogliosa di te. Tu vai avanti figlio mio e io starò vicino a te”.