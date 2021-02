L’appello di Al Bano a Romina e Loredana: “Vi amo” (Foto)

“E’ stata una bella vita, c’era la verità in quel rapporto” ed è Al Bano che a Domenica In ricorda la vita, la famiglia costruita con Romina Power; un attimo dopo chiede se potrà parlare anche di Loredana Lecciso, per evitare problemi. Va in onda tutta la vita di Al Bano e per la prima volta lui ne parla davvero a cuore aperto ma senza confidare dettagli. Ha solo bellissime parole per le mamme dei suoi figli, per Romina che anni fa ha fatto una scelta perché non le bastava più quello che aveva. Per Loredana Lecciso che definisce una madre perfetta. Con la mamma di Jasmine e Al Bano jr va tutto per il meglio, sembra abbiano trovato insieme la strada della serenità. Non rinnegherà mai il passato e allo stesso modo il cantante sa che i suoi due figli più piccoli hanno bisogno di una famiglia solida.

AL BANO SI RIVOLGE A ROMINA E A LOREDANA

Ha un sogno Al Bano, l’ha più volte confidato ma questa volta c’è un appello chiaro alle mamme dei suoi figli. Guarda la telecamera: “Mi rivolgo direttamente a voi Romina e Loredana, se mi state ascoltando, incontriamoci”. Il desiderio più grande è di avere una famiglia allargata, di vedere Romina Power e Loredana Lecciso allo stesso tavolo con tutti i figli, tutti insieme. Sa che il tempo passa e che si stanno forse perdendo la parte più bella, ma forse è bella solo per lui.

Sottolinea che non ci sono cose da nascondere, non devono esserci sospetti, fa capire che ci sono gelosie, attriti tra loro due, cose che non dovrebbero esserci perché nessuna delle due ha fatto danno all’altra: “Loredana è arrivata dopo Romina”. La Lecciso è arrivata nella sua vita ben dopo l’addio della Power e Al Bano ringrazia Dio di averla avuto accanto nonostante i tanti problemi che hanno dovuto superare. Il loro rapporto non è sempre stato sereno, lo sappiamo bene, oggi invece il cantante di Cellino San Marco è sereno, non rinnega nulla, è stato fortunato, ha avuto tanto ma anche dolori immensi. Chissà se Romina Power e Loredana Lecciso esaudiranno il suo desiderio dopo l’appello in diretta di oggi.