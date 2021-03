Grazie Orietta Berti: a Domenica In l’omaggio del direttore e l’applauso alla sua intonazione

Orietta Berti a Domenica In ha indossato l’abito del red carpet che Sanremo 2021 non ha potuto avere. Stasera sarà da Fabio Fazio pronta a sentire il suo “te l’avevo detto di non andare a Sanremo” e lei resta sempre molto professionale, anche dopo tutte le battutine e i voti negativi della stampa. Voti bassi per la sua canzone ma il massimo dei voti per la sua intonazione, per la sua voce. “Ho cantato come si cantava 30 anni fa con un microfono normale, con la spie normali e poi con l’essere intonata come fanno tutti i cantanti” ma la blocca Dondoni, le suggerisce di non dire che fa una cosa che fanno tutti i cantanti, perché non tutti i cantanti all’ultimo festival di Sanremo sono stati in grado di essere intonati. L’educazione e le buone maniere, Orietta Berti ha portato molto sul palco del teatro Ariston, tutti d’accordo, anche se Fabio Fazio per settimane le ha detto di non partecipare, di trovare una scusa perché non avrebbe mai vinto.

ORIETTA BERTI A DOMENICA IN

Non si aspettava di certo di vincere, nessun primo posto per Orietta Berti e Quando ti sei innamorato ma la vittoria è per i 55 anni di carriera, per la sua voce che è ancora più bella. Tutti hanno apprezzato le sue qualità vocali, per il resto spazio agli altri.

“Grazie di essere qua – e sale sul palco arriva il direttore di Rai 1 Stefano Coletta – a parte essere un tuo fan in questo Sanremo hai rappresentato davvero l’autenticità del cuore. Noi siamo tutti davvero feriti, non ci possiamo abbracciare e non possiamo più avere relazioni fisiche e questo pezzo ci mette in moto il sentimento per quello che è ma poi sei rimasta la persona semplice dall’inizio e sei un valore per gli artisti e per chi ti guarda da casa. Non hai mai avuto un tratteggio minimo di divismo, si sente l’Italia valoriale, quella sana”.

“Sono sempre così serena perché ho tanti amici come Cristiano Malgioglio che ci sentiamo un giorno sì e un giorno no e mi dà i consigli quando c’è qualcosa che non va bene” saluta così Orietta Berti.