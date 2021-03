Live, Stefania Orlando lancia un messaggio per il fratello Gianni e apre le porte del suo cuore

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tra gli ospiti della serata guidata da Barbara anche Stefania Orlando. La ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha parlato in diretta di suo fratello Gianni. Lui era stato il primo a presentarsi qualche mese fa dalla conduttrice mentre Stefania era nella casa e aveva raccontato la sua storia, una storia della quale invece la Orlando non aveva mai parlato, almeno in tv. Tra i due i rapporti sono tesi. Gianni aveva spiegato che voleva semplicemente essere trattato come un fratello. La Orlando ha aperto le porte all’uomo affermando che in realtà non le aveva mai chiuse. Il rapporto potrebbe quindi essere destinato ad essere ripreso. Scopriamo che cosa ha raccontato Stefania a Live.

Stefania Orlando apre le porte al fratello Gianni, a Live: “Ci sono stati vuoti e mancanze”

“Mai chiuso le porte della mia vita e del mio cuore” ha così detto Stefania Orlando a Live – Non è la d’Urso riguardo a suo fratello Gianni. “Con Gianni c’è stato un rapporto particolare, non siamo cresciuti insieme. Abbiamo cominciato a frequentarci già da adulti. Ci sono stati vuoti che ho cercato di colmare, tante mancanze che ho cercato di recuperare” ha spiegato la donna ai microfoni di Barbara d’Urso. “La cosa più difficile è stata anche la distanza, lui vive a Parigi e questa distanza non ha aiutato i nostri rapporti” ha proseguito la ex gieffina. E in effetti la questione distanza era stata tirata in ballo dallo stesso Gianni.

Il messaggio di Stefania Orlando per il fratello Gianni: “Dobbiamo metterci impegno”

Stefania ha voluto approfittare dell’ospitata per lanciare un chiaro messaggio al fratello. La Orlando ha detto di volere bene a Gianni. “Dobbiamo metterci impegno e vedrai che riusciremo a recuperare il rapporto” ha affermato mostrando quindi tutta la sua buona volontà nel fare un passo in avanti verso di lui. “Non ti ho mai chiuso le porte della mia vita e del mio cuore, saranno sempre aperte per te” ha ribadito Stefania.

Rimaniamo dunque in attesa di scoprire se la Orlando e il fratello Gianni riusciranno a vedersi e finalmente a chiarirsi. L’atteso incontro avverrà proprio da Barbara d’Urso?