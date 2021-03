Domenica IN anticipazioni 14 marzo 2021: Sanremo ancora protagonista

Una puntata a quanto pare travagliata quella di Domenica IN del 14 marzo 2021. Il motivo? La paura del covid 19. Come saprete infatti, nel corso della trasferta Sanremese sono successi degli imprevisti. La squadra di Domenica IN era entrata in contatto con Pino Strabioli che doveva essere protagonista della domenica sanremese che che poche ore prima era entrato in contatto con un positivo. Abbiamo saputo domenica sera che quella persona era Gigi Marzullo. Strabioli aveva poi iniziato la sua quarantena, risultando a sua volta positivo. Ma nel viaggio da Roma a Sanremo aveva anche avuto contatti con un altro protagonista di Domenica IN, Vincenzo de Lucia. Anche l’imitatore a sua volta aveva avuto contatti con la squadra di Domenica IN. Ed è per questo che la puntata di oggi, poteva saltare. Ma per fortuna tutte le persone che lavorano con Mara Venier stanno bene ed è per questo che la puntata 27 del programma di Rai 1 andrà in onda.

Chi ci sarà oggi? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano i nomi degli ospiti di questo nuovo appuntamento con Domenica In. Si parte come sempre alle 14.

Domenica IN ospiti e anticipazioni 14 marzo 2021

Ancora a tutto Sanremo, in questa puntata di Domenica IN. Nello studio di Mara Venier ci saranno Arisa, con la sua Potevi fare di più. E ancora Annalisa che canterà 10. E poi ancora Aiello con la sua Ora. Dovrebbe esserci anche Noemi con la sua Glicine.

Per quanto riguarda lo spazio dedicato allo spettacolo ci sarà invece una intervista con Greta Scarano che sta per dare il volto a Ilari Blasi nella serie tv dedicata a Francesco Totti ma è stata anche protagonista dell’ultimo capitolo della saga di Montalbano.

Non mancherà come sempre il talk dedicato a quello che sta succedendo nel nostro paese. Da domani mezza Italia torna in zona rossa e quindi in una sorta di nuovo lockdown e ci prepariamo tutti a vivere quelle che potrebbero essere le settimane più complicate di questo 2021.

Appuntamento quindi alle 14 con una nuova puntata di Domenica In in diretta dopo il Tg1.