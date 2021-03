La malattia della figlia, Luca Ward ringrazia sua moglie: è stato difficile accettare

Un’intervista intensa quella di Luca Ward a Verissimo, racconti e ricordi e tra questi anche la malattia di sua figlia Luna, la bambina nata dalla storia d’amore con Giada Desideri. Luca Ward ringrazia sua moglie, con la pandemia ha potuto scoprire ancora di più quanto sia importante il ruolo di Giada in casa. E’ moglie e mamma perfetta, tutto è perfetto in casa perché lei fa in modo che tutto giri nel verso giusto. Quest’anno ha dato modo all’attore e doppiatore anche di conoscere meglio i suoi figli più piccoli. Poi a Silvia Toffanin racconta ciò che confida anche nel suo libro in uscita il 30 marzo. Sua figlia Luna ha una grave patologia, una malattia importante che lui ha faticato ad accettare perché si sentiva in colpa.

LUCA WARD A VERISSIMO RACCONTA DELLA MALATTIA DELLA FIGLIA

Luna necessita di essere seguita sempre, per questo Giada ha lasciato il lavoro, ha rinunciato alla carriera. Luca non era d’accordo all’inizio, non voleva perché lei è bellissima ed è una brava attrice. Sua moglie gli ha fatto capire l’importanza della sua scelta, per stare accanto alla bambina ma anche per crescere Lupo, il loro secondo figlio, sereno.