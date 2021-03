Maria Elena Boschi: “Mi piacerebbe sposarmi ma bisogna essere in due”

Nella puntata di Verissimo di sabato 27 marzo 2021 ospite anche Maria Elena Boschi che per la prima volta racconta di Giulio Berruti, del loro amore e del matrimonio che lei desidera. Un amore che la rende felice ma le anticipazioni di Verissimo lasciano intendere che sia più lei che l’attore a sognare una famiglia. La Boschi cerca di tenere i piedi per terra, per scaramanzia. Parla di Berruti definendolo bello, brillante, sensibile, attento agli altri ma anche puro e buono. Grandi doti e lei innamorata vorrebbe che fosse il padre dei suoi figli. Lo sogna da sempre ma Maria Elena Boschi ha confidato anche altro.

MARIA ELENA BOSCHI A VERISSIMO

“Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”, ne parlano ma non c’è al momento un progetto. “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te” ha aggiunto spiegando che in amore non le piace fare programmi e che l’importante è la loro forte complicità. Magari il resto arriverà.

Giulio Berruti qualche mese fa è stato ospite di Verissimo e ha raccontato che in una delle loro prime sere insieme Maria Elena gli ha chiesto di pregare insieme. “Mi è venuto spontaneo farlo perché era un momento difficile, c’erano tante persone ricoverate, in particolare una a me molto vicina – aveva un peso sul suo cuore – Ero talmente in sintonia con lui che sentivo di poterlo fare”. Quel momento l’ha fatta innamorare ancora di più.

Questo ed altro nella puntata di Verissimo di domani, Maria Elena Boschi ha confidato anche un momento difficile, una storia di stalking che ha dovuto denunciare: “Ho deciso di farlo perché si era superato il limite. Una persona mi mandava delle foto per farmi capire che si trovava vicino a me, perché voleva incontrarmi – ma c’è una cosa che l’ha messa in allarme – quando è andato da Roma in Toscana, violando le regole Covid, perché voleva conoscere i miei genitori”.