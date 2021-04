La paura di Antonella Clerici e il pesce d’Aprile alla fine arriva (Foto)

Antonella Clerici inizia la puntata del primo Aprile terrorizzata: “Ho paura che ci sia qualche pesce in giro”. Si è guardata intorno e dietro le spalle per tutto il tempo temendo qualche scherzo e ripetendo che a lei le sorprese non piacciono. Alla fine lo scherzetto è arrivato, anche se non è riuscito del tutto. Antonella Clerici era troppo attenta e quando Fulvio Marino le ha chiesto di prendere la colomba dal forno ha capito subito che sotto il canovaccio c’era altro. C’era infatti un pesce al forno, anche se finto, e per lei che non sopporta quella visione non è stato il massimo. Un pesce d’Aprile di poco conto, le è andata bene. In compenso come sempre un pieno di allegria come in ogni puntata di E’ sempre mezzogiorno ma anche oggi non è mancata una giusta lezioncina di Antonella.

ANTONELLA CLERICI LIGIA ALLE REGOLE NON SOPPORTA I PERSONAGGI FAMOSI CHE NON LE RISPETTANO

Tutti vorremmo stare al sole, in vacanza o chissà dove in questo periodo, ne parlano nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ma si viaggia solo con la fantasia. “Secondo me chi è personaggio pubblico ha più responsabilità e io sono più ligia ancora proprio per questo, a meno che non devo andare per lavoro e allora ogni tanto mi muovo ma solo con i permessi”. Nessuna vacanza da un anno per Antonella Clerici, come per la maggior parte degli italiani. Sa bene invece che c’è chi non rispetta le regole o trova il modo per non farlo.