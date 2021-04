Alessia Marcuzzi salta Le Iene: suo marito positivo al covid 19

Salterà la puntata de Le Iene in onda il 13 aprile 2021 su Italia 1, Alessia Marcuzzi. Suo marito Paolo Calabresi Marconi è risultato positivo al covid 19, come ha spiegato la stessa conduttrice sui social, spiegando quello che sta succedendo. In queste ore sono tante le persone a chiedersi come stia anche suo figlio Tommaso, visto che aveva frequentato la casa di Simone Inzaghi negli stessi giorni in cui l’allenatore della Lazio è risultato positivo al covid 19 insieme a sua moglie Gaia, che purtroppo è in ospedale, ai due figlie e a tutti i domestici. Non sappiamo nulla di Tommaso, e ci auguriamo che lui e la piccola Mia ovviamente stiano bene. Sappiamo che Alessia ha rifatto di nuovo alcuni tamponi e al momento è risultata negativa. Ricorderete che la Marcuzzi aveva già avuto una positività che però era arrivata dai test antigenici e non dal molecolare. E con le varianti in circolazione, è sempre bene fare tutti i test del caso.

Alessia Marcuzzi salta Le Iene: resta in isolamento a casa

Anche se è negativa la conduttrice resterà a casa in isolamento, almeno per ora. Suo marito si è già isolato per non entrare in contatto con gli altri componenti della famiglia. La Marcuzzi precisa anche che suo marito per fortuna sta bene e gli auguriamo di riprendersi chiaramente il prima possibile. Tanti i messaggi arrivati in questi minuti sui social dopo l’annuncio della conduttrice.

La conduttrice nel rispetto delle regole e della prassi, salta quindi la puntata de Le Iene prevista questo martedì ma speriamo che continui a risultare negativa e che tutti i suoi familiari stiano bene.

Il virus continua a propagarsi anche nel mondo della tv, oggi dallo studio di Detto Fatto Bianca Guaccero, collegata da casa, ha annunciato di essere positiva al covid 19.