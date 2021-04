Bianca Guaccero ha il covid 19: l’annuncio in diretta a Detto Fatto

Non è in studio oggi Bianca Guaccero ma si collega da casa per dare una notizia a tutti i telespettatori di Detto Fatto. Nella puntata del 12 aprile 2021 la conduttrice in collegamento con i suoi colleghi ha spiegato che oggi non è nello studio di Rai 2 perchè da ieri non si sente bene. Si è alzata infatti con la febbre ieri e ha deciso di fare un tampone rapido per capire cosa stesse succedendo. E oggi spiega che è risultato positivo. Ora attende di fare il test molecolare ma è quasi certa di avere il covid 19 anche perchè ha tutti i sintomi del caso. La conduttrice quindi approfitta dello spazio che ha a Detto Fatto per lanciare l’ennesimo appello: stare attenti perchè anche a chi presta la massima attenzione, le persone come lei appunto, può incappare nel virus.

Detto Fatto: l’annuncio di Bianca Guaccero in diretta

La conduttrice ha quindi spiegato di aver voluto dire quello che stava succedendo in puntata, senza parlare prima dai social. Al momento ha solo un po’ di febbre e un po’ di tosse e ci auguriamo ovviamente che le cose non peggiorino per Bianca, anzi. Le auguriamo di rimettersi il prima possibile per tornare nello studio di Rai 2 a regalare sorrisi al pubblico.

“L’ho beccato anche io nonostante io sia una persona quasi presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e attenta veramente a tutto. Non bisogna mai mai abbassare la guardia. Io non so veramente come sia potuto succedere” ha spiegato Bianca Guaccero nel suo appello da Detto Fatto. La conduttrice aspetta per scrupolo anche il risultato del tampone molecolare ma non ha dubbi perchè sta poco bene, di essere positiva.

Non ci resta che rinnovare il nostro in bocca al lupo a Bianca Guaccero e aspettare di vederla di nuovo in tv appena si sarà rimessa.