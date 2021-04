Domenica IN anticipazioni 25 aprile 2021: tutti gli ospiti di Mara Venier

Su va in onda anche il 25 aprile 2021, un giorno di festa per l’Italia ma soprattutto un giorno importante, perchè potrebbe essere l’ultimo di purgatorio rispetto al periodo drammatico che stiamo vivendo. Tornano infatti anche le zone gialle dal 26 aprile 2021 e nella puntata di Domenica In di domani, si parlerà anche di questo. Siamo giunti alla puntata numero 33 di Domenica IN, programma che continua a inanellare uno dopo l’altro, grandi successi in termini di ascolti. Cosa succederà nella puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 25 aprile? Mara Venier ci aspetta in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con una nuova puntata. E per voi non potevano mancare le anticipazioni con i nomi di tutti gli ospiti che saranno in puntata.

Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti del 25 aprile 2021



Anche in questa nuova puntata di Domenica IN ci sarà modo di parlare di attualità. In apertura interverrà il Ministro della Salute Roberto Speranza per fare il punto sul nuovo Decreto Riaperture in vigore da lunedì 26 aprile. Per lo spazio informativo su Vaccini e Covid-19, in studio: il Prof. Fabrizio Pregliasco Direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, il giornalista Aldo Cazzullo autore del libro ‘Le Italiane – Il Paese salvato dalle donne’, mentre in collegamento ci sarà la Dr.ssa Maria Rita Gismondo Direttore Istituto di Microbiologia presso l’Ospedale Sacco di Milano.

Un momento sicuramente molto atteso è quello che vedrà in studio Piera Maggio la mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004.

Tra gli ospiti della puntata di Domenica IN di domani anche Rocio Munoz Morales che si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il suo primo romanzo ‘Un posto tutto mio’. Dopo il successo al Grande Fratello VIP 5 dove è stata assoluta protagonista, Elisabetta Gregoraci interverrà per ripercorrere alcune tappe della sua carriera, degli inizi con il Concorso di Miss Italia 1997 fino ai suoi ultimi successi televisivi, sottolineando il suo forte legame con la famiglia e la sorella Marzia.

E poi spazio alla fiction. Claudia Pandolfi sarà in collegamento per presentare la nuova fiction di Rai1 ‘Chiamami ancora amore’, dal 3 maggio su Rai1 per la regia di Gianluca Maria Tavarelli.



Appuntamento quindi a domani con la nuova puntata di Domenica IN.