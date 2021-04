Lo ha rivelato Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta di oggi: per tenere alta l’attenzione sul caso Denise Pipitone e per arrivare a una possibile svolta sul caso, mamma Piera ha bisogno di continuare a raccontare la sua storia. Ed è per questo motivo che domenica pomeriggio sarà ospite di Mara Venier a Domenica In. Nella puntata del 25 aprile 2021 quindi, la mamma di Denise Pipitone sarà tra i protagonisti di Domenica IN che apre alla cronaca in senso più stretto. Da tempo nel programma di Rai 1 non si parlava di storie legate strettamente alla cronaca nera ma in questo caso lo si farà, per dare voce a una mamma che da 17 anni cerca sua figlia. Piera Maggio in questi giorni è stata ospite di Chi l’ha visto, ha chiamato in diretta Mattino 5 con Federica Panicucci. L’abbiamo ascoltata anche in altri programmi come Quarto Grado e l’abbiamo sentita telefonicamente anche su Rai 2 per Ore 14.

Domenica pomeriggio sarà ospite di Mara Venier, non sappiamo ancora se fisicamente o con un collegamento. Nel programma di Rai 1 parlerà di quello che è successo in questi 17 anni, delle sue idee, di come le indagini furono parecchio lacunose soprattutto nei primi giorni.

Piera Maggio ospite di Domenica IN il 25 aprile 2021

In questi giorni, dopo il clamore mediatico sollevato dalla vicenda legata alla ragazza russa che somigliava molto a Denise, Piera Maggio è tornata a parlare in tv della sua storia, di quella della piccola Denise che oggi è una ragazza di 21 anni. Lei e il suo avvocato non si sono mai arresi e continuano a cercare di raccontare, anche con la speranza che qualcuno parli, racconti anche un piccolo dettaglio che possa essere utile per capire cosa successe quel maledetto giorno di settembre.

Piera tra l’altro, nell’ultima puntata di Chi l’ha visto ha fatto anche importanti rivelazioni, parlando di Anna Corona, cose che pubblicamente non aveva mai detto ma che aveva raccontato agli inquirenti.

Appuntamento quindi a domenica pomeriggio con mamma Piera in diretta a Domenica IN.