Crisi tra Riccardo e Roberta a Uomini e Donne volano stracci ma anche critiche sui social

E’ stato sicuramente il protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi 7 maggio 2021, mostrando tra l’altro anche come in pochi secondi si possa non solo cambiare abito, ma anche atteggiamento. Riccardo Guarnieri è uscito dallo studio di Uomini e Donne furente, da vero cafone, parlando in dialetto contro Roberta, offendendola e poi è rientrato chiedendo scusa solo a Maria de Filippi, ma non alla donna con la quale fino a una settimana prima dormiva, mangiava e viveva una relazione. Inutile non immaginare che le critiche per questo atteggiamento, più che per il resto, sarebbero arrivate. E così è stato: nel pomeriggio di oggi tra i trend sui social, spiccava proprio “Riccardo” per i migliaia e migliaia di Tweets arrivati durante la messa in onda del programma. Avendo letto le anticipazioni, non avevamo dubbi che sarebbe successo. Anche perchè quando si raccontando dei dettagli così infantili di una relazione e si mettono sul piatto problematiche sterili che sono lo specchio di una relazione mai nata che non potrà mai esserci, non puoi aspettarti il contrario. Che poi Riccardo fosse un narciso egocentrico impegnato solo sull’abbinamento mocassino maglioncino, noi lo avevamo capito da tempo, ma a quanto pare le donne che riesce a conquistare con un solo sguardo ( e con qualcosa di diverso a quanto pare) fanno finta di non vederlo. Lo sanno tutte eh, ma credono, come sempre accade, di poter cambiare la persona che hanno davanti. Non si cambia, come diceva la saggia Isabella, una delle poche persone dotata di cervello in quello studio. Non si cambia un uomo di 43 anni.

Così finisce la storia tra Riccardo e Roberta

Non si cambia un uomo di 43 anni che si alza nel mezzo della notte perchè non dorme. Ma non si cambiano neppure le donne che quell’uomo se lo tengono stretto e poi davanti a tutti lo accusano di essere un che non fa un cavolo dalla mattina alla sera e che per questo soffre di insonnia. Non si cambia mai nulla se scegli di stare con una persona ma alla prima occasione vomiti addosso qualsiasi cosa, solo per spiegare le tue ragioni. Incluso Riccardo ovviamente, che ha sottolineato il fatto che Roberta si faccia i beveroni ma poi su instagram sorride insieme a lei per le sponsorizzazioni…E non si fa notare che una donna si fa dei ritocchini, è di pessimo, pessimo gusto. Da questa storia nessuno ne esce ovviamente bene ( anche se Roberta è convinta di essere la domatrice, colei che gira la giostra cit).

E se è vero che una storia che nasce in tv può anche finire davanti alla telecamere, è anche vero che si può scegliere di dare un finale elegante, senza offese, recriminazioni, insulti e tutto il marcio che si è visto oggi su Canale 5. Peccato perchè in quel programma di belle storie d’amore ne abbiamo viste tante e sono le cose che dovrebbero occupare maggior tempo. Invece questa edizione 2020-2021 resterà alla storia come una delle peggiori di sempre. Saranno state le mascherine a portare male, i balli a distanza, chi lo sa, ma in quello studio ormai, la colla alle poltrone rosse e la voglia di lucina accesa, ci sembrano abbiano preso il sopravvento sui sentimenti.