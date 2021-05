Reazione allergica per Antonella Clerici che racconta cosa ha mangiato

Una puntata senza assaggi oggi per Antonella Clerici ma è tutta colpa della reazione allergica che ha avuto ieri. Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ricette e confidenze come sempre ed è strano che Antonella Clerici non assaggi polpette, involtini primavera e altro, il motivo è semplice e lo spiega come fa sempre. “Più il tempo passa e più divento allergica a più cose”. Cosa è successo questa volta alla conduttrice di E’ sempre mezzogiorno? La breve vacanza a Portofino, la festa della mamma, Antonella ha mangiato crostacei e fragole a breve distanza tra loro, la reazione l’ha fatta stare male. Ieri non è stata una giornata perfetta per la Clerici ma oggi è come sempre sorridente nel suo studio in tv e si prende in giro da sola, questo può essere l’unico modo per dimagrire.

ANTONELLA CLERICI: “IERI SONO STATA POCO BENE”

Ha dovuto prendere il cortisone e oggi deve continuare, come in genere si fa quando si ha una reazione allergica. “Ogni tanto ho i miei momenti di allergia acuta… vedete che oggi non assaggio niente ma è perché non posso”.

Niente di grave ovviamente, nella cucina nel bosco di Rai 1 si ride e si scherza e Antonella Clerici ripete ciò che le dice la dottoressa Evelina Flachi, che per farla stare a dieta bisogna farla stare male. Difficile davvero stare a dieta per la Clerici che segue da vicino ogni preparazione puntata dopo puntata, spesso ricette così golose che è impossibile resistere all’assaggio.

Puntata ricca anche oggi per E’ sempre mezzogiorno, anzi più ricca del solito con la presenza di Anna Moroni. La maestra in cucina sarà ospite di Antonella Clerici per tutta la settimana, ospite non solo nella cucina in tv ma anche nella sua casa nel bosco ad Arquata Scrivia.