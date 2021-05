Jasmine Carrisi con papà a Domenica In e mamma Loredana li guarda in tv (Video)

Dopo l’esperienza di Jasmine Carrisi a The Voice Senior con Al Bano la bellissima ultima figlia del cantante torna in tv col papà (vodeo). E’ a Domenica In che Jasmince Carrisi presenta il suo nuovo singolo, ma siamo sicuri che per lei andare in tv con il papà sia la scelta giusta? In genere quando i figli sono giovanissimi hanno un po’ di imbarazzo ad esibirsi con un genitore che è più o meno famoso ma il cantante di Cellino San Marco è più amorevole che mai: “I figli vanno guardati e seguiti sempre”. Arriva però il commento di Jasmine che gli dice di non allargarsi troppo. Bellissima Jasmine in bianco e ancora in imbarazzo mentre canta il suo bel brano e si muove un po’ impacciata. E’ così carina che le si perdona tutto ma è chiaro che non ha esperienza, nessuna gavetta alle spalle. Le sue canzoni arrivano in programmi importanti e forse è troppo presto ma Al Bano e Mara Venier la osservano incantanti dalla sua tenerezza.

LOREDANA LECCISO PUBBLICA IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DI JASMINE

Al Bano ha definito “silenziosamente ribelle” sua figlia e lei ha risposto che semplicemente segue il suo istinto. Il papà la elogia, la sua canzone è molto carina anche se ricorda tanto un successo di Baby K.

Arriva anche un messaggio di Antonella Clerici dal camerino di E’ sempre mezzogiorno. Ricordiamo che padre e figlia sono stati giudici insieme nel talent show The Voice Senior: “Mi mancate molto, mi manca il vostro rapporto. Vi mando un grande abbraccio, a presto” e poi l’anticipazione: Al Bano e Jasmine sono stati riconfermati nel cast del programma. Formula vincente non si cambia e Loredana Lecciso che segue da casa il compagno e sua figlia non può che essere felice. Pubblica il video della sua terza figlia mentre si esibisce con le amiche ballerine in un programma che in tanti possono solo sognare.