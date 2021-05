Per Gemma Galgani un’altra inconcludente stagione di Uomini e Donne

Mancano ormai una manciata di giorni al gran finale. Uomini e Donne questa settimana chiude i battenti e ci lascia poi per tre mesi! Il programma di Maria de Filippi, anche quest’anno da record di ascolti nonostante a nostro modesto avviso abbia regalato ben poche storie degne di nota di cui parlare, tornerà a settembre con nuove storie ma sicuramente anche con vecchi protagonisti. Gemma Galgani ci sarà? Non abbiamo molti dubbi in merito a meno che non succeda un miracolo e la dama torinese diventata ormai da un anno romana, non trovi finalmente l’anima gemella lontana dagli studi di Canale 5.

Gemme Galgani a Uomini e Donne: un altro anno senza concludere niente

In realtà ormai al fatto che Gemma si voglia davvero innamorare, non ci crede più nessuno. E pensare che di uomini interessanti, affascinanti, con tanto da dire e da dare, davanti alla Galgani ne sono anche passati. Giovani e meno giovani ma per lei, anche questa stagione di Uomini e Donne, è stata totalmente inconcludente. A parte l’intreccio amoroso con Maurizio, che dal programma cercava tutto tranne che una storia d’amore, ma che è servito a Gemma per ridestarsi dal torpore, le altre conoscenze della dama sono state totalmente inutili. Che non ci fosse interesse, che non ci fosse nessuna intenzione di andare avanti e di pensare a un percorso anche fuori dal programma, è stato da sempre chiaro. Ed è sempre più evidente che ormai Gemma abbia abbandonato quelle ballerine e le trecce con le quali si era presentata ormai 11 anni fa nel programma, per i tacchi alti e gli abiti corti ( tacchi alti che non hanno portato molto bene a quanto pare, caduta rovinosa dalle scale a parte) ma senza nessuna voglia di provare le emozioni di cui tanto parla.

Nello studio di Uomini e Donne ci sono le poltrone dei tronisti, ci sono Gianni e Tina, ci sono i gradini di Maria, e poi c’è Gemma che ormai fa parte dell’arredamento e che se fosse per lei probabilmente, in quello studio ci dormirebbe anche. Tra l’altro negli ultimi mesi è arrivata anche Isabella a rubarle la scena. Una donna elegante, affascinante che non ha bisogno di fare sceneggiate per guadagnarsi il centro dello studio e che è corteggiatissima. Una donna con la quale la Galgani è entrata sin da subito in competizione sputando veleno a ogni occasione, come è successo anche nella puntata di Uomini e Donne in onda ieri. Puntata tra l’altro durante la quale persino Tinì, che non è mai di troppe parole, ha ridimensionato Gemma facendole notare che una donna come Isabella la passione la prova dopo aver conosciuto gli uomini, in una eventuale relazione, non ancora prima di stringergli per la prima volta la mano. Una lezione in poche parole che avrebbe dovuto mettere ko la Galgani ma che invece l’ha portata a sputare altro veleno anche contro l’opinionista con una mancanza di rispetto come se ne vedono poche in quello studio.

Non ci sarebbe nulla di male nel voler per forza restare incollata a quelle poltroncine l’unica cosa sarebbe ammetterlo senza ammorbarci ogni volta con le sue emozioni, con l’amore, con i sentimenti. Perchè sono tutte cose che probabilmente la Galgani ha provato una sola volta in quello studio, o forse due, in ben 11 anni di permanenza. Come le hanno suggerito anche altri ex protagonisti del programma, arrivati a questo punto, forse sarebbe il caso di deporre le armi e riprendersi in mano la vita, quella vera. Ma la nostra sensazione è che a settembre, la Gemma nazionale, sarà ancora lì.