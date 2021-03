Gemma Gelgani continua l’operazione riciclo a Uomini e Donne

La stagione di Uomini e Donne volge ormai al termine. Ma ci sono ancora due mesi per poter fare altre figure magre e, stando alle anticipazioni, Gemma Galgani sta andando ancora una volta nella direzione giusta. Non le è bastato “riciclare” così, random, Maurizio, costretto persino a lasciare il programma ( non che sia stata una grave perdita ma avrebbe voluto sicuramente continuare con altre dame il percorso a Uomini e Donne). Dopo il cavaliere, come rivelano le anticipazioni del Vicolo delle News, per Gemma Galgani è in arrivo una seconda operazione “riciclo”. Nel parterre a quanto pare scarseggiano i cavalieri interessati a uscire con lei e allora ecco che spunta fuori una vecchia conoscenza. Pensavate che il buon Nicola Vivarelli, di ritorno dalle Bahamas, si sarebbe fatto scappare la possibilità di accomodarsi a centro studio per parlare con la nostra Gemmona? Assolutamente no! Ed ecco quindi che ancora una volta, anche questa edizione di Uomini e Donne, 11 anni dopo, si concluderà per Gemma, con un nulla di fatto. Nessuna nuova relazione, nessun uomo pronto ad aprire il suo cuore. E la cosa non ci stupisce visto che, è ormai chiaro a tutti, che la missione di Gemma Galgani in quello studio sia un’altra, non di certo quella di cercare un uomo realmente interessato a lei, con il quale costruire un qualcosa.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani rivede Nicola

Il bel cavaliere ha subito specificato che questa uscita con Gemma Galgani è stata fatta in amicizia. Del resto se non è scattato un bacio neppure nel periodo di frequentazione, anche perchè a Nicola non è mai interessata la Galgani, per quale motivo dovrebbe esserci ora? E infatti nulla, si sono visti tanto per. Ma si sa, Gemma può. Immaginate se ad esempio, a uscire in amicizia con un uomo fosse stata Maria, Gianni Sperti avrebbe scatenato la seconda guerra mondiale. Ma tutto fa brodo…Anche una semplice uscita di cui parlare poi per mezz’ora in puntata.