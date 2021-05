Gemma Galgani regala una delle ultime perle trash della stagione di U&D (VIDEO)

Ultima settimana, la prossima, in compagnia di Uomini e Donne. Il programma di Maria de Filippi sta per chiudere i battenti e per tre lunghi mesi, staremo senza lo show di dame e cavalieri degli studi Elios di Roma. Una tragedia insomma. Gemma Galgani, da buona volpona, lo sa bene. E per provare a cancellare dalle nostre menti il ricordo di una stagione fallimentare, durante la quale non ha costruito, per l’ennesima volta nulla, se non storie fotocopia giusto per non scollarsi da quella sedia rossa, ha deciso di regalarci una delle ultime perle di trash viste negli studio di Uomini e Donne. Non male come operazione. Soprattutto perchè da una come Gemma, capace di interpretare Flash Dance e uscire da una vasca da bagno incartata come un Ferreo Rocher non ti aspetteresti mai qualcosa di più, di molto di più. E invece oggi con il suo can can è andata oltre, oltre ogni ragionevole previsione di trash.

Si è davvero superata perchè la cosa più bella di Gemma, quella che ti lascia senza parole, non è il fatto che a 72 anni si conci in quel modo, potrebbe persino far sorridere la cosa. Non è il mostrare cosce, lato b e via dicendo, anche queste tutte libere scelte di una donna libera di fare quello che vuole a qualsiasi età. Il vero problema è che Gemma ci crede. Lei pensa davvero di fare spettacolo in quel momento, pensa che la sua esibizione sia qualcosa di memorabile mentre noi a casa fatichiamo a non farci andare di traverso il pranzo o ci ridestiamo improvvisamente dalla pennichella, nel renderci conto dell’ennesima trovata della Galgani.

Tanto che non sappiamo più se sorridere, o ridere. Fino a dove Gemma potrà arrivare questo non è dato saperlo. Di certo sappiamo che ce la ritroveremo l’anno prossimo sempre lì. E allora in fondo, meglio una sfilata che forse una risata ce la strappa anche che quelle pantomime a centro studio che ormai hanno stracciato le ovaie alla popolazione mondiale.

Gemma Galgani e la sua memorabile esibizione con il can can a U&D

Vediamo quindi questo imperdibile video tratto dalla puntata di Uomini e Donne di oggi, 20 maggio 2021