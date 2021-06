Ascolti 16 giugno: la nazionale sempre al top, Chi l’ha visto resiste

Oltre 13 milioni di spettatori davanti alla tv per seguire Italia-Svizzera e siamo solo alle fasi di qualificazione di questo Euro 2020. C’ è tanta voglia di leggerezza con il sano tifo di cui gli italiani non possono fare a meno ma soprattutto c’è una nazionale che mette tutti d’accordo giocando un calcio vincente che piace e convince. E volano per la Rai gli ascolti: davanti alla tv milioni di spettatori ieri, 16 giugno 2021. Un record di ascolti per Rai 1 al quale si affianca anche un altro risultato pazzesco: quello ottenuto da Chi l’ha visto che, nonostante tutto, si porta a casa oltre 2 milioni di spettatori. Tra l’altro nel programma di Rai 3 non hanno usato nessuna tattica particolare: via subito con il caso Denise Pipitone che avrebbero invece potuto tenere per le 23, alla fine della partita ( come era successo tra l’altro anche in altre occasioni). E invece Federica Sciarelli parte alla grande e l’effetto Chi l’ha visto fa una sola vittima illustre: si chiama Grand Hotel. La serie di Canale 5 è un prodotto di grande qualità ma, oltre a una collocazione kamikaze ( contro la nazionale non ci si poteva aspettare un risultato diverso) paga altri due fattori. Il fatto che Mediast l’abbia proposta 10 anni dopo la messa in onda in Spagna, una follia, e anche la scelta di mettere due episodi uno dietro l’altro e chiudere quasi all’una. Inacettabile.

Tornando alla nazionale invece, sui canali Sky Sport la partita di Euro 2020 Italia-Svizzera ha ottenuto 1.786.000 spettatori con il 7.1%. Quasi 15 milioni quindi gli italiani davanti alla tv per seguire la nazionale di Roberto Mancini.

Ma vediamo nel dettaglio questi dati di ascolto con i numeri di ieri sera.

Ascolti tv 16 giugno 2021: ecco i dati auditel della serata

Italia-Svizzera da record di ascolti con 13.346.000 spettatori pari al 51.9% (nel dettaglio primo tempo: 13.186.000 – 51.7%, secondo tempo: 13.502.000 – 52.1%; pre e post partita nel complesso: 8.208.000 – 36.9%). Tiene botta Chi l’ha visto, secondo programma più visto della serata. Su Rai3 Chi l’ha visto? fa 2.031.000 spettatori pari ad uno share del 9.3% (presentazione dalle 21.19 alle 21.27: 1.435.000 – 5.6%).

Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni si deve quindi accontentare di 1.275.000 spettatori pari al 6% di share. Su Rai2 Pretty Little Stalker – Tra Le Pagine Della Pazzia ha interessato 573.000 spettatori pari al 2.3% di share. Su Italia 1 fa meglio Il Cosmo sul Comò ha intrattenuto 741.000 spettatori (3.1%). Meglio di Rai 2 anche Rete4 con Zona Bianca totalizza un a.m. di 638.000 spettatori con il 3.3% di share.

Su La7 Tut – Il Destino di un Faraone ha registrato 235.000 spettatori con uno share dell’1.5%. Su Tv8 la replica di Name That Tune segna 255.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 188 .000 spettatori con lo 0.7%. Da segnalare in questa serata anche il buon risultato di Rai4 Contrattempo che registra 282.000 spettatori con l’1.1% e batte quindi La7, Tv8 e Nove. E fa meglio ancora Rai Premiumcon Imma Tataranni che ha ottenuto 381.000 spettatori con l’1.5%. Su Iris Insomnia segna 271.000 spettatori con l’1.2%.